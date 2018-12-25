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Российские СМИ о помощнице Лукашенко: Юбка, конечно, была коротковата

26.12.2018 12:58 — Разное | Партизан  
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О короткой юбке помощницы Лукашенко Дарьи Шманай пишет "Коммерсант".


фото: "Коммерсант"


"Когда полностью сформировался пул членов российской делегации во главе с Сергеем Лавровым и когда подошли белорусские переговорщики, к столику, за которым должен был сидеть Александр Лукашенко, подошла его молодая помощница: то ли чтобы поменять ручку, то ли чтобы, по более поздним версиям, положить бумаги, — пишет Колесников. — Но да, юбка, конечно, была коротковата… Или оказалась… 

Но высших российских государственных чиновников раздосадовало, по-моему, не это, а прежде всего то, что девушка оказалась лицом к ним. В конце концов разве плохо, что они показывали себя сейчас такими живыми людьми, даже оживленно комментировали между собой сложившуюся (на мой мимолетный взгляд, почти пополам) ситуацию и, кажется, ревниво относились к получившимся в более выигрышном положении белорусским коллегам, в то время как эти коллеги оставались к ней демонстративно безучастными (они словно намекали на то, что еще и не такое видели)".



 
 
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О короткой юбке помощницы Лукашенко Дарьи Шманай пишет "Коммерсант".
 
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