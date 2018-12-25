ГАИ изменит схему дорожного движения в праздничные дни



Об этом сообщил сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вблизи проведения мест массовых мероприятий будет изменена организация дорожного движения, и свои поездки надо будет планировать. В каждом регионе в СМИ будут переданы схемы объезда мест гуляний, возможные места парковки, стоянки. Традиционно мы рекомендуем гражданам отказаться от использования личных автомобилей и приехать на праздничные мероприятия на общественном транспорте", - сказал Станислав Соловей.

Источник: БЕЛТА.

