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ГАИ изменит схему дорожного движения в праздничные дни
26.12.2018 15:07 — Разное | Аргументы и факты
"Вблизи проведения мест массовых мероприятий будет изменена организация дорожного движения, и свои поездки надо будет планировать. В каждом регионе в СМИ будут переданы схемы объезда мест гуляний, возможные места парковки, стоянки. Традиционно мы рекомендуем гражданам отказаться от использования личных автомобилей и приехать на праздничные мероприятия на общественном транспорте", - сказал Станислав Соловей.
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ГАИ внесет изменения в организацию дорожного движения вблизи проведения мест массовых мероприятий.
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