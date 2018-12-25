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«Яндекс» назвал самые смешные запросы года

26.12.2018 15:20 — Разное | Tut.by  
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«Яндекс» отобрал самые неожиданные и забавные запросы пользователей 2018 года. Кроме того, в компании создали шуточный «генератор предсказаний», который выдает каждому свой безумный поисковый запрос.


В минском офисе «Яндекса»

«Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. Наши данные — обезличенные, мы не знаем, кто задает эти запросы, а значит, не можем нарушить анонимность их авторов. Поэтому мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми», — рассказали в компании.

В число таких запросов, например, попали такие: «как правильно вести инстаграм кота», «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе», «мстители война без конечностей смотреть онлайн», «как посветить день коту чтобы ему понравилось», «ровно 4 это сколько», «что означает половой член на кофейной гуще». Полный список забавных запросов можно посмотреть здесь.


Фото: yandex.ru

Кроме того, в «Яндексе» создали шуточный «генератор предсказаний», который выдает каждому свой безумный поисковый запрос.

 
 
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