ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Подложить свинью». Стоит ли заводить дома мини-пига

26.12.2018 15:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Подложить свинью». Стоит ли заводить дома мини-пига
Фото из открытых источников

Цена вопроса

Мини-пиги, или карликовые поросята, появились в 50-е годы в результате скрещивания вислобрюхой свиньи и диких кабанчиков.

Мини-пигом считают свинку весом до 40 килограммов, но есть еще и микропиги — их вес не должен превышать 10 кг. В Минске мы не нашли в продаже этих милых хрюшек. Зато у соседей выбор огромный. Например, в России цены на поросят в частных объявлениях в сети Интернет начинаются со 150 долларов. В Подмосковье даже есть племенной центр по разведению мини-пигов. Там маленькая свинка стоит около 900 долларов. Чем меньше свинка и чем необычнее ее окрас, тем, как правило, она дороже. Приобретать такого питомца лучше не с рук, а в специализированных питомниках. Потому что со временем милый поросенок может вырасти в… огромную свинью!

Почти как собака

Миниатюрные свинки удивительно дружелюбны, сообразительны и активны. Они любопытны (особенно поросята), любят играть и почти не болеют. У них отличное обоняние, острый слух. Большим плюсом являются их чистоплотность и гиппоалергенность. К тому же мини-пиги легко уживаются абсолютно со всеми домочадцами и другими домашними питомцами. Декоративные свинки любят, когда с ними общаются, играют, разговаривают. Живут такие хрюшки при должном уходе до 20 лет. Они дрессируются не хуже собак. Их легко приучить ходить на поводке, выполнять команды, откликаться на свое имя и даже имитировать различные звуки - от собачьего лая до человеческого голоса. В содержании мини-пиги неприхотливы.

Они чистоплотны, а поросят легко приучить даже к лотку. Желательно выгуливать питомца пару раз в день (он запросто приучается к шлейке примерно с двухмесячного возраста). Зимой в мороз выводить их на улицу не стоит. Кормят свинок обычно два-три раза в день. Они едят каши, фрукты, зелень, нежирный творог, рыбий жир, костную муку, пророщенное зерно, витамины.

Перед тем как завести карликовую свинку, нужно обратить внимание на несколько характерных особенностей: они практически постоянно громко хрюкают, изредка даже могут визжать; маленькие копытца мини-пигов издают довольно много шума; им свойственна некоторая навязчивость, вызванная потребностью в общении.

Мини-пиги взрослеют долго, поросенок начинает набирать вес после 2 лет. Есть породы, которые весят 70-90 кг, таких в квартире держать не получится. Есть и совсем малыши - до 30 кг. С ними можно ужиться и в городской квартире. Но стоит ли?

Где держать?

Можно ли в квартире держать карликовую свинку?

За комментарием «АиФ» обратился в Минское городское жилищное хозяйство. Там пояснили, что согласно Правилам пользования жилыми помещениями (Постановление Совмина Республики Беларусь от 21.05.2013 № 399) определен порядок пользования жилыми помещениями, содержания жилых, подсобных и вспомогательных помещений, общего имущества в жилых домах государственного и частного жилищных фондов (за исключением помещений в общежитиях и специальных жилых помещений). Правила не распространяют свое действие на содержание в квартирах жилых домов карликовых свинок и нормы действующего законодательства вопрос содержания в квартирах не регулируют.

Поэтому, если вы все решите завести такого необычного питомца, мини-пига лучше всего содержать в частном доме с участком.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США популярны карликовые поросята - мини-пиги. А можно ли их купить в Беларуси? Все же наступающий 2019-й - год Желтой Свиньи. Вдруг такой питомец принесет счастье и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Всегда беречь мы братство будем»: у Союзного государства появился гимн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика