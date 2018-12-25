«Подложить свинью». Стоит ли заводить дома мини-пига

Цена вопроса

Мини-пиги, или карликовые поросята, появились в 50-е годы в результате скрещивания вислобрюхой свиньи и диких кабанчиков.

Мини-пигом считают свинку весом до 40 килограммов, но есть еще и микропиги — их вес не должен превышать 10 кг. В Минске мы не нашли в продаже этих милых хрюшек. Зато у соседей выбор огромный. Например, в России цены на поросят в частных объявлениях в сети Интернет начинаются со 150 долларов. В Подмосковье даже есть племенной центр по разведению мини-пигов. Там маленькая свинка стоит около 900 долларов. Чем меньше свинка и чем необычнее ее окрас, тем, как правило, она дороже. Приобретать такого питомца лучше не с рук, а в специализированных питомниках. Потому что со временем милый поросенок может вырасти в… огромную свинью!

Почти как собака

Миниатюрные свинки удивительно дружелюбны, сообразительны и активны. Они любопытны (особенно поросята), любят играть и почти не болеют. У них отличное обоняние, острый слух. Большим плюсом являются их чистоплотность и гиппоалергенность. К тому же мини-пиги легко уживаются абсолютно со всеми домочадцами и другими домашними питомцами. Декоративные свинки любят, когда с ними общаются, играют, разговаривают. Живут такие хрюшки при должном уходе до 20 лет. Они дрессируются не хуже собак. Их легко приучить ходить на поводке, выполнять команды, откликаться на свое имя и даже имитировать различные звуки - от собачьего лая до человеческого голоса. В содержании мини-пиги неприхотливы.

Они чистоплотны, а поросят легко приучить даже к лотку. Желательно выгуливать питомца пару раз в день (он запросто приучается к шлейке примерно с двухмесячного возраста). Зимой в мороз выводить их на улицу не стоит. Кормят свинок обычно два-три раза в день. Они едят каши, фрукты, зелень, нежирный творог, рыбий жир, костную муку, пророщенное зерно, витамины.

Перед тем как завести карликовую свинку, нужно обратить внимание на несколько характерных особенностей: они практически постоянно громко хрюкают, изредка даже могут визжать; маленькие копытца мини-пигов издают довольно много шума; им свойственна некоторая навязчивость, вызванная потребностью в общении.

Мини-пиги взрослеют долго, поросенок начинает набирать вес после 2 лет. Есть породы, которые весят 70-90 кг, таких в квартире держать не получится. Есть и совсем малыши - до 30 кг. С ними можно ужиться и в городской квартире. Но стоит ли?

Где держать?

Можно ли в квартире держать карликовую свинку?

За комментарием «АиФ» обратился в Минское городское жилищное хозяйство. Там пояснили, что согласно Правилам пользования жилыми помещениями (Постановление Совмина Республики Беларусь от 21.05.2013 № 399) определен порядок пользования жилыми помещениями, содержания жилых, подсобных и вспомогательных помещений, общего имущества в жилых домах государственного и частного жилищных фондов (за исключением помещений в общежитиях и специальных жилых помещений). Правила не распространяют свое действие на содержание в квартирах жилых домов карликовых свинок и нормы действующего законодательства вопрос содержания в квартирах не регулируют.

Поэтому, если вы все решите завести такого необычного питомца, мини-пига лучше всего содержать в частном доме с участком.