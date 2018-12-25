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В Костюковичском районном исполнительном комитете подвели итоги конкурса по праздничному новогоднему оформлению административных зданий

26.12.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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В районном исполнительном комитете подвели итоги конкурса по праздничному новогоднему оформлению административных зданий и прилегающих к ним территорий.

По итогам конкурса распределены призовые места следующим образом:

1 место – ОАО «Белорусский цементный завод»;

2 место – ГУКДСП «Костюковичская передвижная механизированная колонна №260», ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»;

3 место – УКП «Водоканал», редакция районной газеты «Голас Касцюкоушчыны».

Отмечена положительная работа по праздничному оформлению зданий, сооружений и прилегающих территорий к новогодним и рождественским праздникам следующих организаций:

УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз», дорожно-эксплуатационное управление №78 производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевавтодор», отдел образования спорта и туризма райисполкома, отдел идеологической культуры и по делам молодежи райисполкома, ИП С.В. Белянинов, учреждение «Костюковичский районный центр социального обслуживания населения».

С неудовлетворительной стороны по созданию новогоднего оформления отмечены индивидуальные предприниматели А.Н. Лобачев и А.М. Шинкарева.

 

Вячеслав Моксачев, заместитель председателя райисполкома.

 
 
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В районном исполнительном комитете подвели итоги конкурса по праздничному новогоднему оформлению административных зданий и прилегающих к ним территорий. По...
 
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