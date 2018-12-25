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База граждан, не занятых в экономике: ответы на вопросы
26.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения» Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь сформирована
— Первый — это обращение непосредственно в постоянно действующую комиссию по содействию занятости населения (г. Мстиславль, ул. Советская, д. 22, каб. 10, телефоны для справок: 2-03-22, 2-12-40, адрес электронной почты 6000133@mail.gov.by), — поясняет Елена Александровна. — Обращение в комиссию может быть посредством личного обращения, телефонного звонка либо электронной почты. При этом гражданину необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.
И второй вариант — посредством
Сейчас постоянно действующая комиссия формирует предварительный список граждан, не занятых в экономике, которые будут оплачивать услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат.
Чтобы вас по ошибке не включили в список, необходимо сообщить сведения о своей занятости членам комиссии. Сделать это можно в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 либо по электронной почте в срок до 31.12.2018 г. Чтобы подтвердить факт занятости в экономике вам нужен будет трудовой договор (заверенная копия), контракт (заверенная копия) или справка с места учёбы.
Также Елена Клеенкова обратила внимание на то, что граждане, не занятые в экономике, могут обратиться за содействием в трудоустройстве в районную комиссию по координации работы по содействию занятости населения.
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В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения» Министерством труда и социальной защиты...
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