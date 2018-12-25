База граждан, не занятых в экономике: ответы на вопросы

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения» Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь сформирована база трудоспособных граждан, не занятых в экономике . Гражданин может получить информацию о том, находится он в этой базе или нет, воспользовавшись различными вариантами её получения. Об этом рассказывает председатель районной комиссии по координации работы по содействию занятости населения Елена Клеенкова.





— Первый — это обращение непосредственно в постоянно действующую комиссию по содействию занятости населения (г. Мстиславль, ул. Советская, д. 22, каб. 10, телефоны для справок: 2-03-22, 2-12-40, адрес электронной почты 6000133@mail.gov.by), — поясняет Елена Александровна. — Обращение в комиссию может быть посредством личного обращения, телефонного звонка либо электронной почты. При этом гражданину необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.

И второй вариант — посредством электронной услуги «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике», которая доступна на Едином портале электронных услуг посредством уникального идентификатора или электронной цифровой подписи. Информация о порядке получения уникального идентификатора и электронной цифровой подписи размещена на сайте Мстиславского райисполкома.

Сейчас постоянно действующая комиссия формирует предварительный список граждан, не занятых в экономике, которые будут оплачивать услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Чтобы вас по ошибке не включили в список, необходимо сообщить сведения о своей занятости членам комиссии. Сделать это можно в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 либо по электронной почте в срок до 31.12.2018 г. Чтобы подтвердить факт занятости в экономике вам нужен будет трудовой договор (заверенная копия), контракт (заверенная копия) или справка с места учёбы.





Также Елена Клеенкова обратила внимание на то, что граждане, не занятые в экономике, могут обратиться за содействием в трудоустройстве в районную комиссию по координации работы по содействию занятости населения.

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