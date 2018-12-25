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Работники ОАО «Строитель» хотят провести финансовую проверку своего предприятия

26.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Работники ОАО «Строитель» хотят, чтобы была проведена финансовая проверка деятельности их предприятия. Людей беспокоит вопрос: почему гремевшая когда-то  на всю страну строительная организация оказалась в долгах  и распродает основные средства производства?

 

Работники ОАО «Строитель» хотят провести финансовую проверку своего предприятия
На правовом приеме в ОАО «Строитель». Фото Михаила Левцова.

 

Подробности ситуации читайте в завтрашнем номере газеты «Горецкий вестник».


 
 
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  Работники ОАО «Строитель» хотят, чтобы была проведена финансовая проверка деятельности их предприятия. Людей беспокоит вопрос: почему гремевшая когда-то  на...
 
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