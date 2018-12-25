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Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь в Витебске и крупных городах региона

26.12.2018 15:31 — Разное | Tut.by  
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Транспорт в Витебской области готов обеспечить бесперебойную доставку пассажиров в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщил заместитель генерального директора ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Залесский.

В Витебске в новогоднюю ночь до 4 часов утра будут курсировать автобусы №№ 2, 10, 43, 46, 99, троллейбусы №№ 1, 2, 4, 8, 9, 11 и трамваи №№ 1, 7.

В Новополоцке до 4.50 утра будет ходить дежурный автобус № 4. До пяти часов утра в Орше будут работать автобусы № 1 и № 2, а в Полоцке — автобус № 4.

При наличии большого числа пассажиров планируют организовать дополнительные рейсы.

В расписании пригородного и междугороднего сообщения так же возможны корректировки в зависимости от объемов перевозок.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске в новогоднюю ночь до 4 часов утра будут курсировать автобусы №№ 2, 10, 43, 46, 99, троллейбусы №№ 1, 2, 4, 8, 9, 11 и трамваи №№ 1, 7.
 
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