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Ярмарка сувениров и украшений ручной работы будет работать 4 дня в Могилеве

26.12.2018 15:28 — Разное | Tut.by  
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Крафтовые сувениры, украшения и подарки, сделанные руками могилевских ремесленников, переезжают из выставочного зала. Новогодняя ярмарка с 28 декабря будет работать в торговом центре «Е-сити».

Ярмарка «Навагодні падарунак ад «Шчырай Майстэрні» продлится до 31 декабря в ТЦ на улице Гагарина, 79. Тут будут продавать изделия из дерева, кожи, ткани, соломки, керамики, бисера и др.

Время работы — с 11.00 до 21.00. Подробности смотрите тут.

 
 
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Могилевские ремесленники переедут из выставочного зала в торговый центр 28 декабря.
 
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