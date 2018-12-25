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Ярмарка сувениров и украшений ручной работы будет работать 4 дня в Могилеве
Крафтовые сувениры, украшения и подарки, сделанные руками могилевских ремесленников,
Ярмарка «Навагодні падарунак ад «Шчырай Майстэрні» продлится до 31 декабря в ТЦ на улице Гагарина, 79. Тут будут продавать изделия из дерева, кожи, ткани, соломки, керамики, бисера и др.
Время работы — с 11.00 до 21.00. Подробности смотрите
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Могилевские ремесленники переедут из выставочного зала в торговый центр 28 декабря.
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