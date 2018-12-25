Ярмарка сувениров и украшений ручной работы будет работать 4 дня в Могилеве

Крафтовые сувениры, украшения и подарки, сделанные руками могилевских ремесленников, переезжают из выставочного зала . Новогодняя ярмарка с 28 декабря будет работать в торговом центре «Е-сити».

Ярмарка «Навагодні падарунак ад «Шчырай Майстэрні» продлится до 31 декабря в ТЦ на улице Гагарина, 79. Тут будут продавать изделия из дерева, кожи, ткани, соломки, керамики, бисера и др.

Время работы — с 11.00 до 21.00. Подробности смотрите тут .