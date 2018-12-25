Программа проведения новогодних мероприятий в клубных учреждениях Буда-Кошелевского района





29 декабря в 18:00 и 30 декабря в 14:00 в центральном районном доме культуры пройдет спектакль-мюзикл «Старый Новый год, или Правдивая история Деда Мороза».

1 января в 01.00 на главной площади райцентра состоится праздник «В новогоднюю ночь».

27 декабря в 11.00 в Уваровичском ГДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет Театрализованное представление «Веселые приключения у новогодней елки».

1 января в 01.30 Уваровичский ГДК приглашает на танцевально – развлекательную программу «Мы зажигаем в Новый год».

1 января в 01.00 на главной площади в аг. Коммунар состоится Театрализованное представление «Чудеса под Новый год».

28-30 декабря в 16:00 юных жителей п. Красное Знамя с новогодним приветствием на дому «Зимняя сказка» поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

28 декабря в 11.00 в Краснознаменском детском саду в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет новогодний утренник «Зимней сказки хоровод».

1 января в 01.30 Краснознаменский СДК приглашает на Новогоднюю дискотеку «Новый год к нам пришел».

25-30 декабря юных жителей д. Гусевицы с новогодним приветствием на дому «С Новым годом!» поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

1 января в 01.00 в Гусевицком центре творчества пройдет Новогодний бал «Новогодние приключения».

28 декабря в 10.00 и 11.00 в Пенчинской средней школе и детском саду в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдут новогодние утренники «Новогодняя сказка» и «Новогодние чудеса».

31 декабря в 21.00 в аг. Пенчин пройдет Театрализованное представление «Под новый год!»

31 января в 19:30 в Дуравичском СДК пройдет Новогодний бал «Чудеса на Новый год».

1 января в 01.00 в Дуравичском СДК состоится театрализованное представление «В Новогоднюю ночь».

31 декабря в 21.00 в Глазовском СДК пройдет театрализованное представление «Новогодняя ночь».

1 января в 19.00 Глазовский СДК приглашает на вечер отдыха «Встречаем вместе Новый год».

31 декабря в 20.00 в Рогинском ЦНТ пройдет театрализованный праздник «Как-то раз под новый год».

1 января в 01.00 Рогинский ЦНТ приглашает на Новогоднюю дискотеку.

29 декабря в 12.00 в учреждениях и организациях д. Липиничи пройдет Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки трудовых коллективов «Дедушка Мороз пришел».

31 декабря в 21.00 в Липиничском СДК пройдет театрализованное представление «Дедушка Мороз пришел».

1 января в 21.00 Липиничский СДК приглашает на развлекательную программу «Здравствуй, праздник новогодний».

28 декабря в 13.00 юных жителей аг. Губичи с новогодним приветствием на дому «К вам Новый год с секретным предписанием» поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

29 декабря в 13.00 в Губичском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет новогодний утренник «Праздник елки и зимы».

31 декабря в 21.00 Губичский СДК приглашает на театрализованное представление «Королевство кривых зеркал».

30 декабря в 14.00 в Старобудском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет театрализованное представление «Чудо праздник настает».

30 декабря в 12.30 в Николаевском СДК состоится конкурсная программа «Сюрприз в Новый год».

31 декабря в 19.30 юных жителей аг. Николаевка с новогодним приветствием на дому «В дверь стучится Новый год» поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

1 января в 15.00 в Николаевском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет театрализованное новогоднее представление «Этот волшебный праздник».

28 декабря в 12.00 в Октябрьском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет детский утренник «Зимняя сказка».

29 декабря в 18.00 в Октябрьском СДК состоится новогоднее представление «С Новым годом!».

С 15 декабря по 15 января в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00 Чеботовичский ЦНТ приглашает в резиденцию Деда Мороза.

31 декабря в 20.30 в Чеботовичском ЦНТ пройдет театрализованное представление «Верь, чудо случится».

1 января в 01.30 в Чеботовичском ЦНТ состоится Диско-программа «Конфетти до пяти».

29 декабря в 18.00 в Морозовичском СДК пройдет огонек «С Новым годом».

1 января в 21.00 Морозовичский СДК приглашает на новогодний вечер «Новогодняя ночь».

31 декабря в 20.30 Буда-Люшевский СДК проведет развлекательную программу «С Новым годом!».

1 января в 20.00 в Буда-Люшевском СДК состоится развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!»

31 декабря в 21.00 Ивольский СДК приглашает на театрализованное представление «Новогодний каламбур».

1 января в 20.00 в Ивольском СДК пройдет развлекательная программа «Шоу-ассорти».

31 декабря в 20.00 Неговский СДК приглашает на вечер отдыха «Чудеса под Новый год».

28 декабря в 17.00 в Широковском СДК состоится праздничный огонек «Новогодний экспресс».

31 декабря в 20.00 Кривский СДК приглашает на театрализованный праздник «Новый год стучится в двери!»

31 декабря в 20.00 в Бацунском СДК пройдет театрализованное представление «Новогодние приключения».

1 января в 20.00 Бацунский СДК приглашает на театрализованное представление «Новогоднее чудо».

29 декабряв 15.00 в Шарибовском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет новогодний утренник «Пока часы двенадцать бьют».

1 января в 20.00 Шарибовский СДК приглашает на Театрализованный новогодний праздник «Приключения под Новый год».