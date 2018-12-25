ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа проведения новогодних мероприятий в клубных учреждениях Буда-Кошелевского района

26.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Программа проведения новогодних мероприятий в клубных учреждениях Буда-Кошелевского района

29 декабря в 18:00 и 30 декабря в 14:00 в центральном районном доме культуры пройдет спектакль-мюзикл «Старый Новый год, или Правдивая история Деда Мороза».

1 января в 01.00 на главной площади райцентра состоится праздник «В новогоднюю ночь».

27 декабря в 11.00 в Уваровичском ГДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет Театрализованное представление «Веселые приключения у новогодней елки».

1 января в 01.30 Уваровичский ГДК приглашает на танцевально – развлекательную программу «Мы зажигаем в Новый год».

1 января в 01.00 на главной площади в аг. Коммунар состоится Театрализованное представление «Чудеса под Новый год».

28-30 декабря в 16:00 юных жителей п. Красное Знамя с новогодним  приветствием  на дому «Зимняя сказка» поздравят  Дед Мороз и Снегурочка.

28 декабря в 11.00 в Краснознаменском детском саду в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет новогодний утренник «Зимней сказки хоровод».

1 января в 01.30 Краснознаменский СДК приглашает на Новогоднюю дискотеку «Новый год к нам пришел».

25-30 декабря юных жителей д. Гусевицы с новогодним  приветствием  на дому «С Новым годом!» поздравят  Дед Мороз и Снегурочка.

1 января в 01.00 в Гусевицком центре творчества пройдет Новогодний бал «Новогодние приключения».

28 декабря в 10.00 и 11.00 в Пенчинской средней школе и детском саду  в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдут новогодние утренники «Новогодняя сказка» и «Новогодние чудеса».

31 декабря в 21.00 в аг. Пенчин пройдет Театрализованное представление «Под новый год!»

31 января в 19:30 в Дуравичском СДК пройдет Новогодний бал «Чудеса на Новый год».

1 января в 01.00  в Дуравичском СДК состоится театрализованное представление «В Новогоднюю ночь».

31 декабря в 21.00 в Глазовском СДК пройдет театрализованное представление «Новогодняя ночь».

1 января в 19.00 Глазовский СДК приглашает  на вечер отдыха «Встречаем вместе Новый год».

31 декабря в 20.00  в Рогинском ЦНТ пройдет театрализованный праздник «Как-то раз под новый год».

1 января в 01.00 Рогинский ЦНТ приглашает на Новогоднюю дискотеку.

29 декабря в 12.00 в учреждениях и организациях д. Липиничи пройдет Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки трудовых коллективов   «Дедушка Мороз пришел».

31 декабря в 21.00 в Липиничском СДК пройдет театрализованное представление «Дедушка Мороз пришел».

1 января в 21.00 Липиничский СДК приглашает на развлекательную программу «Здравствуй, праздник новогодний».

28 декабря в 13.00 юных жителей аг. Губичи с новогодним  приветствием  на дому «К вам Новый год с секретным предписанием» поздравят  Дед Мороз и Снегурочка.

29 декабря в 13.00 в Губичском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет новогодний утренник «Праздник елки и зимы».

31 декабря в 21.00 Губичский СДК приглашает на театрализованное представление «Королевство кривых зеркал».

30 декабря в 14.00 в Старобудском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет театрализованное представление «Чудо праздник настает».

30 декабря в 12.30 в Николаевском СДК состоится конкурсная программа «Сюрприз в Новый год».

31 декабря в 19.30 юных жителей аг. Николаевка с новогодним приветствием на дому «В дверь стучится Новый год» поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

1 января в 15.00 в Николаевском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет театрализованное новогоднее представление «Этот  волшебный праздник».

28 декабря в 12.00 в Октябрьском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет детский утренник «Зимняя сказка».

29 декабря в 18.00 в Октябрьском СДК состоится новогоднее представление «С Новым годом!».

С 15 декабря по 15 января в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00 Чеботовичский ЦНТ приглашает в резиденцию Деда Мороза.

31 декабря в 20.30 в Чеботовичском ЦНТ пройдет театрализованное представление «Верь, чудо случится».

1 января в 01.30 в Чеботовичском ЦНТ состоится Диско-программа «Конфетти до пяти».

29 декабря в 18.00 в Морозовичском СДК пройдет огонек «С Новым годом».

1 января в 21.00 Морозовичский СДК приглашает на новогодний вечер «Новогодняя ночь».

31 декабря в 20.30 Буда-Люшевский СДК проведет развлекательную программу «С Новым годом!».

1 января в 20.00 в  Буда-Люшевском СДК состоится развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!»

31 декабря в 21.00 Ивольский СДК приглашает на театрализованное представление «Новогодний каламбур».

1 января в 20.00 в Ивольском СДК пройдет  развлекательная программа «Шоу-ассорти».

31 декабря в 20.00 Неговский СДК приглашает на вечер отдыха «Чудеса под Новый год».

28 декабря в 17.00 в Широковском СДК состоится праздничный огонек «Новогодний экспресс».

31 декабря в 20.00 Кривский СДК приглашает на театрализованный праздник «Новый год стучится в двери!»

31 декабря в 20.00 в Бацунском СДК пройдет театрализованное представление «Новогодние приключения».

1 января в 20.00 Бацунский СДК приглашает на театрализованное представление «Новогоднее чудо».

29 декабряв 15.00 в Шарибовском СДК в рамках благотворительной акции «Наши дети» пройдет новогодний утренник «Пока часы двенадцать бьют».

1 января в 20.00 Шарибовский СДК приглашает на Театрализованный новогодний праздник «Приключения под Новый год».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 декабря в 18:00 и 30 декабря в 14:00 в центральном районном доме культуры пройдет спектакль-мюзикл «Старый Новый год, или Правдивая история Деда Мороза». ...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе под Малоритой в результате ДТП опрокинулся трактор. Водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика