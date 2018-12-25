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Трижды выставлявшийся на драфт отказов российский легионер покидает минское «Динамо»

26.12.2018 16:53 — Разное | Tut.by  
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Российский форвард Денис Казионов, трижды выставлявшийся минским «Динамо» на драфт отказов, покидает команду, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Минск».

Контракт нападающего расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации.

В минском «Динамо» Денис Казионов провел 29 матчей, набрав 8 (5+3) очков и 28 минут штрафа при показателе полезности «-9».

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков прокомментировал это решение так:

— Мы вели переговоры с представителями Казионова еще буквально накануне. Со стороны клуба было предложение о переподписании контракта на более, на наш субъективный взгляд, адекватных условиях. Однако в ходе переговоров обе стороны пришли к обоюдному решению — расторгнуть контракт без выплаты компенсации со стороны «Динамо». Благодарим Дениса за работу и желаем ему скорее найти новый клуб. Будем рады вновь видеть его на «Минск-Арене», пусть и в составе соперников.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский форвард Денис Казионов, трижды выставлявшийся минским «Динамо» на драфт отказов, покидает команду.
 
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