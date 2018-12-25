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Трижды выставлявшийся на драфт отказов российский легионер покидает минское «Динамо»
Российский форвард Денис Казионов, трижды выставлявшийся минским «Динамо» на драфт отказов, покидает команду, сообщает
Контракт нападающего расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации.
В минском «Динамо» Денис Казионов провел 29 матчей, набрав 8 (5+3) очков и 28 минут штрафа при показателе полезности «-9».
Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков прокомментировал это решение так:
— Мы вели переговоры с представителями Казионова еще буквально накануне. Со стороны клуба было предложение о переподписании контракта на более, на наш субъективный взгляд, адекватных условиях. Однако в ходе переговоров обе стороны пришли к обоюдному решению — расторгнуть контракт без выплаты компенсации со стороны «Динамо». Благодарим Дениса за работу и желаем ему скорее найти новый клуб. Будем рады вновь видеть его на «Минск-Арене», пусть и в составе соперников.
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Российский форвард Денис Казионов, трижды выставлявшийся минским «Динамо» на драфт отказов, покидает команду.
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