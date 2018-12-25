Полицейский с Рублевки топит Аквамена. Какие фильмы стали самыми кассовыми на прошлой неделе

Традиционно Новый год в минском прокате — время добрых комедий и мультфильмов. Так вышло и на этот раз: премьерный «Полицейский с Рублевки» сместил фэнтезийного «Аквамена» с первой строчки, а «Гринч» пришелся по вкусу минской публике чуть больше, чем новый «Человек-паук» и «Бамблби». Подробности — прямо сейчас.





По данным «КиноМинска» (УП «Киновидеопрокат»), самым кассовым фильмом недели стал «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — полнометражное продолжение телесериала Ильи Куликова, которого «Кинопоиск» называет одним из самых успешных в области русской социальной сатиры режиссеров. Кстати, в картине играет белоруска Александра Бортич — звезда ленты «Я худею» . Минская публика отдала за просмотр комедии 85 тысяч 294 рубля.

На второй строчке — «Аквамен» , лидер прошлой недели. Этот американский супергеройский боевик из вселенной комиксов DC режиссера Джеймса Вана собрал кассу в 76 тысяч 442 рубля 50 копеек. Главную роль исполнил Джейсон Момоа, в картине сыграли Эмбер Херд, Николь Кидман и Уиллем Дефо. К слову, его даже считают лучшим фильмом многострадальной киновселенной DC на сегодняшний момент.

Третье место досталось премьерному «Гринчу» . Еще бы: не влюбиться в него по трейлеру, который заблаговременно начали крутить в минских кинотеатрах, было, кажется, невозможно. Комедийный мультфильм про зеленого монстра (или нет?) заработал в прокате 41 тысячу 562 рубля.

Анимационный «Человек-паук: Через вселенные» (38 тысяч 760 рублей 50 копеек) и «Бамблби» (22 тысячи 419 рублей 50 копеек) занимают четвертое и пятое места соответственно. Ждем «Елки. Последние» !

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