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Полицейский с Рублевки топит Аквамена. Какие фильмы стали самыми кассовыми на прошлой неделе

26.12.2018 16:51 — Разное | Tut.by  
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Традиционно Новый год в минском прокате — время добрых комедий и мультфильмов. Так вышло и на этот раз: премьерный «Полицейский с Рублевки» сместил фэнтезийного «Аквамена» с первой строчки, а «Гринч» пришелся по вкусу минской публике чуть больше, чем новый «Человек-паук» и «Бамблби». Подробности — прямо сейчас.


По данным «КиноМинска» (УП «Киновидеопрокат»), самым кассовым фильмом недели стал «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — полнометражное продолжение телесериала Ильи Куликова, которого «Кинопоиск» называет одним из самых успешных в области русской социальной сатиры режиссеров. Кстати, в картине играет белоруска Александра Бортич — звезда ленты «Я худею». Минская публика отдала за просмотр комедии 85 тысяч 294 рубля.

На второй строчке — «Аквамен», лидер прошлой недели. Этот американский супергеройский боевик из вселенной комиксов DC режиссера Джеймса Вана собрал кассу в 76 тысяч 442 рубля 50 копеек. Главную роль исполнил Джейсон Момоа, в картине сыграли Эмбер Херд, Николь Кидман и Уиллем Дефо. К слову, его даже считают лучшим фильмом многострадальной киновселенной DC на сегодняшний момент.

Третье место досталось премьерному «Гринчу». Еще бы: не влюбиться в него по трейлеру, который заблаговременно начали крутить в минских кинотеатрах, было, кажется, невозможно. Комедийный мультфильм про зеленого монстра (или нет?) заработал в прокате 41 тысячу 562 рубля.

Анимационный «Человек-паук: Через вселенные» (38 тысяч 760 рублей 50 копеек) и «Бамблби» (22 тысячи 419 рублей 50 копеек) занимают четвертое и пятое места соответственно. Ждем «Елки. Последние»!

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22 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на кресельный подъемник на ночные катания в ГСОК «Логойск». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 28 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
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