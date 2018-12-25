ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скидки на билеты на некоторые поезда в Россию предлагает Белорусская железная дорога

26.12.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Скидки на билеты на некоторые поезда в Россию предлагает Белорусская железная дорога
— С 26 по 28 декабря 2018 года, а также 1 и 2 января 2019 года Белорусская железная дорога предлагает воспользоваться пассажирам специальным предложением в сообщении с Российской Федерацией, — рассказали корреспонденту pinsknews.by в пресс-центре БЖД.

Специальное тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда от 30% (в зависимости от расстояния следования) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже при условии их оформления за 3 суток и менее (с учетом даты отправления) на поезда:

  • № 132 Брест – Москва отправлением с 26 по 28 декабря 2018 года и 1, 2 января 2019 года.

Также специальное новогоднее тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда до 10% на поезда:

  • № 1 Москва – Минск отправлением 31 декабря 2018 года;
  • № 2 Минск – Москва отправлением 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года;
  • № 26 Минск – Москва отправлением 31 декабря 2018 года.

В пресс-центре также добавили, что с 9 января по 31 мая 2019 года Белорусская железная дорога предлагает скидку до 25% при оформлении «целого купе» в вагоне СВ одним пассажиром. Скидка будет действовать в поездах в сообщении с Российской Федерацией (кроме поезда №2/1). Продажа билетов открыта с 25 декабря осуществляется только в пунктах продажи.

С информацией о стоимости проезда можно ознакомиться на официальном сайте белорусской магистрали www.rw.by, а также по телефону Контакт-центра 105 БЖД.

Comments are closed.

« Пинские пограничники задержали белоруса, пытавшегося под покровом ночи пробраться в Украину
Новости дня
Новости разные
 
Программа проведения новогодних мероприятий в клубных учреждениях Буда-Кошелевского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика