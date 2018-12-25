Скидки на билеты на некоторые поезда в Россию предлагает Белорусская железная дорога

Специальное тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда от 30% (в зависимости от расстояния следования) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже при условии их оформления за 3 суток и менее (с учетом даты отправления) на поезда:

№ 132 Брест – Москва отправлением с 26 по 28 декабря 2018 года и 1, 2 января 2019 года.

Также специальное новогоднее тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда до 10% на поезда:

№ 1 Москва – Минск отправлением 31 декабря 2018 года;

№ 2 Минск – Москва отправлением 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года;

№ 26 Минск – Москва отправлением 31 декабря 2018 года.

В пресс-центре также добавили, что с 9 января по 31 мая 2019 года Белорусская железная дорога предлагает скидку до 25% при оформлении «целого купе» в вагоне СВ одним пассажиром. Скидка будет действовать в поездах в сообщении с Российской Федерацией (кроме поезда №2/1). Продажа билетов открыта с 25 декабря осуществляется только в пунктах продажи.

С информацией о стоимости проезда можно ознакомиться на официальном сайте белорусской магистрали www.rw.by, а также по телефону Контакт-центра 105 БЖД.