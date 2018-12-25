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Остановились в канале. ДТП под Волковыском
26.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Два человека госпитализированы после аварии, которая произошла вчера в Волковысском районе.
Девушка на «Рено» возле деревни Боблово допустила съезд в левый кювет и ударилась в бетонное ограждение мелиоративного канала. Если сама ранений не получила, то двух пассажиров поместили в больницу.
Юноша решил забрать бабушку, чтобы отвезти к себе домой. Посадил за руль девушку, а сам ехал сбоку,
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Два человека госпитализированы после аварии, которая произошла вчера в Волковысском районе. Девушка на «Рено» возле деревни...
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