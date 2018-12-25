Остановились в канале. ДТП под Волковыском





Два человека госпитализированы после аварии, которая произошла вчера в Волковысском районе.

Девушка на «Рено» возле деревни Боблово допустила съезд в левый кювет и ударилась в бетонное ограждение мелиоративного канала. Если сама ранений не получила, то двух пассажиров поместили в больницу.

Юноша решил забрать бабушку, чтобы отвезти к себе домой. Посадил за руль девушку, а сам ехал сбоку, сообщает сайт Гродненской Гособлавтоинспекции.







