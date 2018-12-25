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Российские эксперты прогнозируют замедление темпов роста ВВП Беларуси

26.12.2018 17:03 — Разное | Ежедневник  
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Российские эксперты прогнозируют замедление темпов роста ВВП Беларуси

Российские профессиональные прогнозисты ожидают, что в 2019 году ВВП Беларуси может вырасти на 2,7%. В дальнейшем они прогнозируют замедление темпов роста белорусской экономики до 2,2% в 2022 году.

Об этом сказано в консенсус-прогнозе экспертов, который подготовил Институт развития Национального исследовательского университета Высшей школы экономики России (НИУ ВШЭ), пишет interfax.by.

В прогнозе сказано, что он подготовлен на основе опроса 10 экспертов по Беларуси.

При этом в публикации НИУ ВШЭ отмечается, что "по сравнению с опросом, который проводился в конце прошлого года, оценка ситуации независимыми экспертами заметно улучшилась: если раньше консенсус-прогноз темпов прироста ВВП в 2018 году составлял 1,8%, то теперь он оказался равным 3,4%;  с 1,9 до 2,7% вырос прогноз по приросту ВВП на 2019 год".

Между тем, "как в прошлом, так и в этом году за траекторией погодовых темпов проглядывает общее представление о том, что в долговременном плане экономика Беларуси будет расти примерно на 2,2% в год". При этом "в прошлом году прогнозные оценки постепенно повышались до этой величины, в этом году – до нее же снижаются".

По оценке опрошенных НИУ ВШЭ экспертов, инфляция в Беларуси в 2019 году составит 5,8% и вырастет до 6,1% в 2020 году.

Они также прогнозируют ослабление белорусского рубля к доллару США более чем на 12,5% за ближайшие 4 года – с Br2,09/$1 в 2018 году до Br2,39/$1 в 2022 году. "По сравнению с девальвацией 2015 года (36% за год) это немного. Другое дело, что в результате произойдет реальное укрепление рубля, которое понизит конкурентоспособность белорусской продукции и будет препятствовать ускорению экономического роста", - сказано в публикации.

Как сообщалось, президент Беларуси на минувшей неделе утвердил целевой прогноз по росту ВВП страны на 4% в 2019 году. Консервативный сценарий развития белорусской экономики, на основе которого разработан бюджет, предусматривает рост ВВП в 2019 году в пределах 2,1%.

 
 
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Российские профессиональные прогнозисты ожидают, что в 2019 году ВВП Беларуси может вырасти на 2,7%. В дальнейшем они прогнозируют замедление темпов роста...
 
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