Порошенко анонсирует санкции против России за выборы в Донбассе и керченский инцидент

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду рассмотрит проект решения о введении санкций за проведение выборов на территории Донбасса, не подконтрольной Киеву, а также керченский инцидент, заявил президент Петр Порошенко.

"Сегодня в повестку дня СНБО внесен проект принятия решений о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на оккупированной территории нашего государства - в Донбассе, за агрессию против нашего государства в Черном море, возле Керченского пролива", - сказал П.Порошенко в среду на заседании СНБО.

Президент сообщил, что под санкции попадут "те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям, те, кто отдавал приказы".