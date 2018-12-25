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Порошенко анонсирует санкции против России за выборы в Донбассе и керченский инцидент

26.12.2018 15:42 — Разное | Интерфакс  
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Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду рассмотрит проект решения о введении санкций за проведение выборов на территории Донбасса, не подконтрольной Киеву, а также керченский инцидент, заявил президент Петр Порошенко.

"Сегодня в повестку дня СНБО внесен проект принятия решений о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на оккупированной территории нашего государства - в Донбассе, за агрессию против нашего государства в Черном море, возле Керченского пролива", - сказал П.Порошенко в среду на заседании СНБО.

Президент сообщил, что под санкции попадут "те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям, те, кто отдавал приказы".

 
 
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Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду рассмотрит проект решения о введении санкций за проведение выборов на территории Донбасса, не...
 
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