До конца недели сохранятся туманы, гололед и мокрый снег

27 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по западу республики скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачная с проясне6ниями погода. Ночью местами небольшой снег, утром и днем преимущественно по западу страны осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, при прояснениях -6..-9°С; максимальная - днем от -5°С по востоку до +5°С по западу республики. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

28-29 декабря погодные условия в республике будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с акватории Балтики.

28 декабря на большей части осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, в восточных районах -5..-8°С; максимальная - днем от -3°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны.

29 декабря ночью местами, днем во многих районах кратковременный снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по северо-востоку до -9°С, в юго-западных районах 0..+2°С; максимальная - днем от -5°С по востоку до +3°С по западу.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды