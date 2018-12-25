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"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%

26.12.2018 15:26 — Разное | Интерфакс  
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На носу Новый год. И так совпало, что в предпраздничные дни компания "Блакiт" празднует юбилей – 55 лет! Больше полувека – солидный возраст, когда фабрика может похвастать не только опытом, но и доверием покупателей. В честь своего Дня рождения компания дарит скидки до 70% и рассказывает, какой текстиль станет лучшим сюрпризом и какой узор скатерти будет модным решением для наступающего 2019 года.

"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%

Комфорт во многом зависит от мелочей и деталей. Что может быть лучше, чем укутаться в уютный плед, и, попивая тёплый имбирный чай, в сотый раз пересматривать "Иронию судьбы, или С легким паром!"? "Блакiт" – та самая фабрика, которая дарит возможность окружить себя теплом. Ведь домашний текстиль этого бренда – это стиль, красота, забота и бережное отношение к делу в каждой вещи. Давайте познакомимся с элементами интерьера, которые станут ключом к уюту в доме.

Модное постельное белье – белорусская Скандинавия

Праздничные дни – самые жаркие для производителей. В потребительский бум выливается огромное желание людей приобрести для близких оригинальные подарки.

Милый и приятный сюрприз для друзей и родных – не всегда дорогой, уверена начальник отдела разработки новых дизайнов компании "Блакiт" Анна Лицкевич. Ведь решает зачастую не цена, а ценность.

"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%

Ассортимент постельного белья впечатляет: от уютных бязевых до роскошных сатиновых комплектов. Именно сатин сегодня наиболее популярен, хозяйки называют его "хлопковым шелком". Такое белье выдерживает до 300 стирок, имеет антистатический эффект, практически не мнется и выглядит по-королевски. Однако компания к праздникам радует не только проверенным годами товарами, но и новинками.

"В этом году "Блакiт" предлагает широкий новогодний ассортимент. Мы создали новую линейку продукции в стиле "Хюгге". Это концепция, сочетающая уют и красоту", – подчеркивает дизайнер.

Скандинавские стили в интерьере – своеобразная микстура от "зимней депрессии" и мерзлоты за окном. Сегодня "Хюгге" уверенно завоевывает сердца белорусов и место в домашнем декоре.

Изысканное столовое белье – все за праздничный стол

Ключевой элемент новогоднего вечера – скатерть. Любой ужин станет поистине роскошным, когда все предметы сервировки сочетаются между собой и подходят к поводу. В ассортименте вы найдете хлопковые подушки на стулья, скатерти, полотенца и салфетки с различными принтами, с одинаковыми рисунками или, наоборот, контрастирующие по цветам, но идеально дополняющие друг друга наборы.

При этом кухонный текстиль от "Блакiт" отличается высоким качеством – его обрабатывают пропитками, которые отталкивают влагу и загрязнения, благодаря чему изделия будут выглядеть как новые даже после многочисленных стирок.

И в этом направлении "Блакiт" также радует своих покупателей новинками! Компания наладила выпуск продуктов, сделанных с применением технологии цифровой печати. Линейка новых скатертей специально к Новому году особенная. Товары с праздничными принтами – это отличный вариант подарка, сделанного со вкусом. Главное украшение стола упаковывают в крафтовые подарочные коробки, а внутрь кладут маленького ангелочка – своеобразный символ и оберег для дома.

"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%
"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%
"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%

"Наши "цифровые" полотна уникальны. В них нет шаблонности, которая характерна для старых способов переноса рисунка. "Теперь дизайнер может не ограничивать свою фантазию рамками техники", – говорит Анна, – Думаете, сделать оригинальный и милый подарок всего за 5 рублей невозможно? Это не так! Из года в год покупатели ищут на наших прилавках фирменные вафельные полотенца для кухни с символом года. И 2019 не станет исключением. Он проходит под знаком свиньи – и полотенца с пятачками уже лежат на прилавках!"

"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%
"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%
"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%

Декоративный текстиль – уют домашнего очага

Фабрика "Блакiт" предлагает мягкие и уютные атрибуты декора на любой вкус. Кто не умеет с душой отдыхать, не сможет и полноценно работать. Психологи отмечают, что расслабляться следует и "глазами" – смотреть на красоту и окружать себя уютными вещами. В декоративном текстиле можно присмотреть добрые и красивые вещи для дома: декоративные подушки и наволочки, а также хлопковые пледы.

В этом году мы сделали ставку на "пушистость". Взяли тематику милых животных. Такая наволочка – отличный подарок, с помощью которого можно оставить частичку себя в доме, где вас любят и ждут.

"Блакiт" в честь своего 55-летия дарит скидки до 70%

Декор от "Блакiт" характеризуется улучшенными потребительскими свойствами – каждый предмет будет радовать вас долгие годы без потери внешнего вида.

Приходите в мир уюта и настроения!

"Блакiт" дарит скидки – до 70% с 14 декабря по 10 января.

Приходите в магазин "Блакiт" и задайте своему домашнему интерьеру нужное настроение!

Ищите частичку волшебства в фирменных магазинах "Блакiт", а также в интернет-магазине.

Cаll-центр: +375 29 380-88-18.

 
 
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На носу Новый год. И так совпало, что в предпраздничные дни компания "Блакiт" празднует юбилей – 55 лет! Больше полувека – солидный возраст, когда фабрика может...
 
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