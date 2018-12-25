Цена — чуть меньше 9 тысяч долларов: Great Wall начала продажи миниатюрного электрокара Ora R1



Фото: Ora

Фото: Ora

Фото: Ora

Построенная на модульной платформе Mini Electric машинка весит чуть меньше тонны и достигает в длину 3,49 м. Колесная база у R1 — 2,47 м, за движение «пятидверки» отвечает 48-сильный электромотор. Емкость тяговой литий-ионной батареи производитель не указывает, но известно, что на одной зарядке пробег у «Оры» достигает 310 км — причем это показатель базовой версии. У топовой модификации паспортная «дальнобойность» на 40 км больше.В салоне электрокара — кругляши приборов, которые на деле цифровые, а также 9-дюймовый «планшет» мультимедиасистемы. Стандартное оснащение включает четыре подушки безопасности, ABS и систему стабилизации. У вариантов подороже подушек уже шесть, а комплектация расширена за счет камеры заднего вида и более «продвинутого» информационно-развлекательного комплекса с голосовым управлением.В Китае покупатели получат первые R1 уже в следующем году. Цены на местном рынке с учетом госсубсидий начинаются от 8960 долларов в пересчете.