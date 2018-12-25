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Россияне признали Минск лучшим городом в СНГ для новогоднего путешествия

26.12.2018 18:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Россияне признали Минск лучшим городом в СНГ для новогоднего путешествия
Фото из открытых источников

Согласно исследованию, Минск возглавил рейтинг лучших городов СНГ для новогодних и зимних путешествий у российских граждан. В тройку лидеров также вошли Баку (Азербайджан) и Астана (Казахстан).

Россияне признали Минск лучшим городом в СНГ для новогоднего путешествия МИД Беларуси намерен продлить срок пребывания иностранцев без регистрации

Кроме того, белорусские Логойск и Силичи пользуются большой популярностью у туристов стран СНГ, которым нравится горнолыжный отдых. Конкуренцию нашим местам в этом рейтинге составляют курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, а также Чимбулак в Казахстане.

По данным ТурСтат, российские туристы приезжают в города и страны СНГ зимой в среднем на 3-7 дней. Граждане соседней страны тратят от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейтинг составили специалисты аналитического агентства ТурСтат.
 
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