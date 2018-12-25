Россияне признали Минск лучшим городом в СНГ для новогоднего путешествия

Согласно исследованию, Минск возглавил рейтинг лучших городов СНГ для новогодних и зимних путешествий у российских граждан. В тройку лидеров также вошли Баку (Азербайджан) и Астана (Казахстан).

Кроме того, белорусские Логойск и Силичи пользуются большой популярностью у туристов стран СНГ, которым нравится горнолыжный отдых. Конкуренцию нашим местам в этом рейтинге составляют курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, а также Чимбулак в Казахстане.

По данным ТурСтат, российские туристы приезжают в города и страны СНГ зимой в среднем на 3-7 дней. Граждане соседней страны тратят от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.