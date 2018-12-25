Глава «БелЭкспо» рассказал о перспективах строительства нового выставочного комплекса в Минске

Сроки и место строительства нового выставочного комплекса в Минске пока не определены, рассказал исполняющий обязанности директора НВЦ «БелЭкспо» Евгений Бригадный. Об этом сообщает БелаПАН . Он также рассказал, что думает по поводу прежнего павильона, который снесли ради стройки арабского комплекса .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Планируется строительство. Конкретики действительно пока мало. Я могу сказать: есть четкое решение, что этот комплекс будет, место его и стоимость еще определяются. Для нас самое главное, что мы четко знаем, что этот комплекс будет, — сказал Бригадный.

По его словам, фигурировавшая ранее в СМИ в качестве основной площадки для строительства территория рядом с торговым центром «Экспобел» около МКАД сейчас не рассматривается. В «БелЭкспо» надеются на выделение территории для строительства объекта в городской черте.

— В соседних столицах, Вильнюсе или Киеве, построены достаточно большие комплексы. Выставочная площадь достигает 40 тысяч квадратных метров. Для Беларуси на ближайшую перспективу такие площади не требуются, поскольку сейчас самые крупные выставки занимают до 12 тысяч квадратных метров, — сказал и.о. директора «БелЭкспо».

После сноса в 2017 году выставочного комплекса на столичной улице Янки Купалы национальные выставки проводятся в административном комплексе на проспекте Победителей, 14, в Футбольном манеже и на «Минск-Арене», а также в торгово-логистическом комплексе «Глобус Парк» в поселке Щомыслица под Минском.

Бригадный сказал, что этих площадок для дальнейшего развития выставочной активности недостаточно.

— Существующих площадей могло бы хватать, если бы они были приспособлены для выставок. Но они не приспособлены для ведения выставочной деятельности. Мы вынуждены свой график устанавливать, учитывая проведение спортивных мероприятий. Следующий год для нас особенно получается сложным в этом плане, потому что проводятся Европейские игры. То, что площадки не приспособлены, не дает выставкам расти. Самые серьезные компании неохотно идут на такие площадки, — сказал он.

Говоря о целесообразности сноса построенного в 1968 году комплекса на улице Янки Купалы, представитель «БелЭкспо» отметил, что «технически у этого здания было очень много проблем».

— Я пока не готов ответить с точки зрения того, какую культурную ценность представляло это здание, но с точки зрения практической дешевле построить новый комплекс, чем привести в соответствие с требованиями старый, — пояснил он.

Участок на улице Янки Купалы, где находился павильон «БелЭкспо», власти выделили для реализации инвестиционного проекта компании Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. Павильон снесли в конце прошлого лета.