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В Гомеле 85-летняя женщина пострадала при пожаре на кухне
Новости Беларуси. В Гомеле при пожаре в квартире пострадала пенсионерка.
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В однокомнатной квартире на третьем этаже многоэтажного дома было сильное задымление. 85-летнюю хозяйку квартиры сотрудники МЧС обнаружили в ванной комнате. Пенсионерку передали медикам, а затем госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами.
Предварительно, женщина снимала кастрюлю с плиты, используя полотенце. Конфорка была зажжена, и огонь перекинулся на полотенце, после чего загорелась одежда на пострадавшей.
Запах дыма почувствовали соседи, выбили дверь и потушили возгорание своими силами.
В результате пожара на кухне было повреждено имущество. Устанавливается причина случившегося. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
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Новости Беларуси. В Гомеле при пожаре в квартире пострадала пенсионерка. По информации МЧС, возгорание произошло утром 25 декабря. В однокомнатной квартире на...
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