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Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри
Пару лет назад два энтузиаста построили на Минском море плавучий дом. Это не просто жильё на воде, а судно, которое бороздит просторы Заславского водохранилища, рассказали в программе «Минск и минчане».
Пётр Емельянов, специалист по хаусботам:
Натуральное дерево дополнили алым декором. 60 квадратов расширили функциональной мебелью. Провели свет, подключили отопление, установили фильтр для очистки воды. Обустроили кухню, спальню, гостиную и душевую. На втором этаже сделали просторную беседку со своими изюминками. Жизнь здесь такая же уютная, как и на даче. Правда, у хозяина чудо-судна изменились планы, и свою мечту он отдал в надёжные руки. Теперь его счастливый владелец – банщик Илья.
Илья Надеев, банщик:
Пётр Емельянов:
Илья Надеев:
Зимой захаживают в гости рыбаки, летом просятся позагорать и прокатиться минчане и туристы.
Наша Синеокая, уверяют разработчики, буквально создана для хаусботов. На Западе усадьбы и гостиницы на воде – привычное дело. В планах у Петра Емельянова – построить целый плавучий городок.
Пётр Емельянов:
Илья Надеев:
Ребята хотят задействовать хаусбот в различных мероприятиях и праздниках. Так, на Крещение организуют здесь купель с чаепитием. А летом, возможно, проведут фестиваль шашлыков. Уверены, плавдома станут отличной альтернативой привычным видам загородного отдыха. Ведь что может быть лучше, чем проснуться на море. В прямом смысле.
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Пару лет назад два энтузиаста построили на Минском море плавучий дом. Это не просто жильё на воде, а судно, которое бороздит просторы Заславского водохранилища,...
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