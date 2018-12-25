В Вороново прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек (Фото, Видео)





Декабрь снова начудил с погодой. Вместо белого пушистого снега “наколдовал” дождь и слякоть. Однако главные новогодние герои не побоялись растаять. Десять пар Дедов Морозов и Снегурочек в сопровождении сказочных персонажей шествовали в приподнятом настроении по центру Вороново, приветствуя его жителей и гостей и приближая любимый праздник. А путь к главной елке района им “указывал” новогодний экипаж спасателей-волшебников.















На площади в ожидании Дедов Морозов и Снегурочек с нетерпением толпилась детвора. Наверняка, рассуждали многие из них, дедушки с внучками припасли для детишек сладкие гостинцы. И ребята не разочаровались. Новогодние герои из колледжа, Вороновской ДШИ, Полецкишской школы и Бастунского УПК не только от души поздравили всех с приближающимся Новым годом, вручили гостинцы, но и пустились вместе с ребятами в пляс. Самыми позитивными, креативными и озорными оказались Снегурочка и Дедушка Мороз — Марта Макрицкая и Владислав Букляревич — из детской школы искусств. Они настолько пришлись по душе ребятам, что те их долго не отпускали. А как же без селфи на память?! Правда, фото из-за дождя делали уже в районном центре культуры и народного творчества.



















“Елка-Фест” еще “приберегла” сюрпризы. Были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее новогоднее украшение елок, зданий организаций и предприятий, населенных пунктов. Самыми оригинальными признаны лесные красавицы, наряженные у административных зданий КСУП “Больтишки” и Вороновского ПМС. Отличное настроение окружающим и своим работникам создали коллективы Вороновского РЭСа, центральной районной больницы, редакции районной газеты, Вороновской детской школы искусств и РПБ “Гайтюнишки”. Они также стали победителями в других номинациях.



























































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.