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Областная профсоюзная елка в Гродно соберет 350 малышей

26.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Праздничное мероприятие состоится в четверг 27 декабря в 11.00 во Дворце творчества детей и молодежи в рамках традиционной благотворительной акции «Профсоюзы – детям». Ребят ожидает увлекательное новогоднее представление, а также сладкие подарки. 

Областная профсоюзная елка в Гродно соберет 350 малышей

На елку приглашены дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями, а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ профсоюзов. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они примут участие в веселой игровой программе с хороводами и викторинами, увидят музыкальное представление. 

Областная профсоюзная елка занимает важное место в череде мероприятий, которые проводятся в рамках акции «Профсоюзы – детям». Тем более, добрая традиция дарить ребятам праздник в преддверии Нового года существует в областном объединении профсоюзов уже более 10 лет. 

Стоит отметить, что накануне зимних праздников помимо проведения благотворительной елки профсоюзы оказывают безвозмездную помощь подшефным учреждениям в укреплении материально-технической базы, закупают их воспитанникам сладости, организуют поездки на новогодние сказки и представления. 

Областная профсоюзная елка в Гродно соберет 350 малышей

Главная цель акции «Профсоюзы – детям» – не оставить без должного внимания и долгожданного подарка ни одного ребенка. Ожидается, что в этом году на утренниках и рождественских спектаклях, организованных Гродненским областным объединением и отраслевыми профсоюзными организациями, побывают свыше 4,5 тысяч ребят. Профсоюзные представления также ждут ребят и в райцентрах.  

 
Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов
 
 
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Праздничное мероприятие состоится в четверг 27 декабря в 11.00 во Дворце творчества детей и молодежи в рамках традиционной благотворительной акции «Профсоюзы –...
 
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