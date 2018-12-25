Областная профсоюзная елка в Гродно соберет 350 малышей





На елку приглашены дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями, а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ профсоюзов. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они примут участие в веселой игровой программе с хороводами и викторинами, увидят музыкальное представление.

Областная профсоюзная елка занимает важное место в череде мероприятий, которые проводятся в рамках акции «Профсоюзы – детям». Тем более, добрая традиция дарить ребятам праздник в преддверии Нового года существует в областном объединении профсоюзов уже более 10 лет.

Стоит отметить, что накануне зимних праздников помимо проведения благотворительной елки профсоюзы оказывают безвозмездную помощь подшефным учреждениям в укреплении материально-технической базы, закупают их воспитанникам сладости, организуют поездки на новогодние сказки и представления.





Главная цель акции «Профсоюзы – детям» – не оставить без должного внимания и долгожданного подарка ни одного ребенка. Ожидается, что в этом году на утренниках и рождественских спектаклях, организованных Гродненским областным объединением и отраслевыми профсоюзными организациями, побывают свыше 4,5 тысяч ребят. Профсоюзные представления также ждут ребят и в райцентрах.