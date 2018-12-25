|
Ночью 1 января на площади Слуцка пройдёт дискотека
26.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В новогоднюю ночь на центральной площади Слуцка пройдёт праздничная танцевально-развлекательная программа. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком райисполкоме.
Дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдёт с 1:00 до 3:00.
Правила поведения на массовых мероприятиях можно почитать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогоднюю ночь на центральной площади Слуцка пройдёт праздничная танцевально-развлекательная программа. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком райисполкоме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)