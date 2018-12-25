Ночью 1 января на площади Слуцка пройдёт дискотека





В новогоднюю ночь на центральной площади Слуцка пройдёт праздничная танцевально-развлекательная программа. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком райисполкоме.

Дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдёт с 1:00 до 3:00.

Правила поведения на массовых мероприятиях можно почитать здесь .



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