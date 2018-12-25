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Ночью 1 января на площади Слуцка пройдёт дискотека

26.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Ночью 1 января на площади Слуцка пройдёт дискотека

В новогоднюю ночь на центральной площади Слуцка пройдёт праздничная танцевально-развлекательная программа. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком райисполкоме.

Дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдёт с 1:00 до 3:00. 

Правила поведения на массовых мероприятиях можно почитать здесь.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В новогоднюю ночь на центральной площади Слуцка пройдёт праздничная танцевально-развлекательная программа. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком райисполкоме.
 
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