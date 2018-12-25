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Погода на неделе: снегопады

26.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Облачная с прояснениями и теплая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни.

В четверг 27 декабря утром и днем преимущественно по западу Беларуси пройдут мокрый снег и дождь, в отдельных районах — слабые туман и гололед. Ветер днем умеренный, а ночью порывистый. Температура воздуха ночью

Пятница 28 декабря

Погодные условия 28 и 29 декабря будут определять атмосферные фронты, которые перемещаются с акватории Балтики. В пятницу на большей части страны пройдут мокрый снег и дождь. Местами туман, гололед, а на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный, днем местами порывистый.

Ночью термометры покажут от -4 до+3°С, в восточных районах — от -5 до -8°С. Днем будет теплее: от -3°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу.

Суббота 29 декабря

Кратковременный снег и мокрый снег пройдет днем во многих районах Беларуси, по западу страны ожидается снег с дождем.

Ночью температура воздуха составит от -1 до -7°С, по северо-востоку до -9°С, в юго-западных районах — 0..+2°С. Днем синоптики прогнозируют от -5°С по востоку до +3°С по западу.


 
 
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Облачная с прояснениями и теплая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни.
 
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