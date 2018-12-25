Хочешь насмешить Деда Мороза – расскажи ему про свои дедлайны

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Почему торопиться нужно медленно и как справиться со стрессом приближающихся праздников.

Новый год каждый раз наступает неожиданно. За считаные дни декабря в непрерывном цейтноте офисные работники превращаются в стахановцев умственного труда, пытаясь успеть ко всем годовым дедлайнам. Однако есть ли в спешке толк?

Хотите рассмешить Деда Мороза — расскажите ему про свои дедлайны и попытки сделать годовой план за последние десять дней, пишет РБК .

С точки зрения работы последние недели декабря похожи на посещение супермаркета на пике распродаж за час до закрытия, когда свободные корзинки уже закончились. Вы набираете покупки по заманчивым ценам, но не в силах удержать их в руках. И вот сначала падает одно, потом другое. То же самое происходит и в момент аврала. Ситуация усугубляется, когда необходимо сохранять предельную концентрацию сразу на нескольких задачах. Все равно что жонглировать одновременно мандаринами вместе с елочными игрушками. Неудивительно, что, планируя к окончанию года все и сразу, можно совершить гораздо больше ошибок (иногда роковых), чем если делать тот же объем работы размеренно.

С научной точки зрения предпраздничная суета подпадает под классическое определение стресса. Хотя немецкий физиолог Ганс Селье, впервые описавший это явление в 1936 году, потом неоднократно заявлял, что из-за плохого английского он не смог провести разграничение между словами «стресс» (stress) и «напряжение» (strain). Поэтому в его теории стресс стал «адаптационным синдромом», а не «напряжением и адаптацией», что лучше описывает физиологическое состояние, предшествующее финальному прыжку.

Согласно теории Селье, стресс мы испытываем постоянно. В течение жизни наш организм приспособляется к бесконечным внешним изменениям среды — что в общем нормально — и реагирует буквально на все, только по-разному. Например, если речь идет о физиологическом воздействии, то мы потеем в ответ на жару или начинаем мерзнуть, реагируя на холод.

В другом случае причиной стресса становятся эмоциональные реакции на внешние раздражители — стрессоры, к которым может относиться все что угодно — от людей до погоды. Сначала раздражение фиксируется на уровне симпатической нервной системы, неподвластной человеческой воле, а затем реализуется в виде химического коктейля, который выпускает в кровь эндокринная система. Согласно Селье, итоговая реакция может быть активная («бей или беги») и пассивная («терпи и адаптируйся»). Обе нужны, чтобы человек мог мобилизоваться в условиях опасности. Поэтому одни в эмоциональных ситуациях срываются на окружающих, а другие адаптируются и обходятся без агрессии.

Чем сильнее влияние среды, тем ярче гормональный отклик. А выделяемые в процессе адреналин и кортизол выступают топливом, той самой спортивной злостью, которая помогает в последнем рывке перед финишем.

Но после каждого пика наступает спад. Это горькое постгормональное похмелье, или по-научному — дистресс. Его часто путают со стрессом, хотя это разные вещи даже с точки зрения физиологии. В ситуации стресса мы мобилизуем все свои основные энергетические ресурсы для того, чтобы быстро и эффективно решить задачи. Дистресс ведет к истощению. Селье, кстати, лучшей его профилактикой считал труд: «Чтобы насладиться отдыхом, надо сначала почувствовать усталость, ведь лучшим поваром всегда был голод».

Поэтому, чтобы продуктивно доработать последние недели и не войти во внутренний (или внешний) конфликт с собой и окружающими, полезно адекватно оценить свои силы и нагрузку, выбрав те задания, на которые вы готовы потратить эту драгоценную энергию.

Выберите самые важные задачи

Вспомним пример с покупками. Берите на себя ровно столько, сколько можете донести, а не все, что вам хочется сделать. Перфекционистам, кстати, стоит взвалить на себя в два раза меньше — вы уже не успеете адаптироваться и сделать все быстро, а в условиях ограниченного времени мысли о несовершенстве помешают вам справиться с теми делами, которые вы уже начали.

Не сбегайте от трудностей

Стресс связан с любым видом работы, а вот дистресс — нет. Умственная активность требует больше энергии, чем физическая работа. Как при любой полезной деятельности, вы фактически гарантируете себе прилив дофамина за удачно и вовремя сданный проект. Теория Селье, кстати, поможет определить и самую стрессовую задачу, которую нужно решить, несмотря ни на что, и войти в новый год с ощущением, что все самое сложное и неприятное осталось действительно в прошлом. Например, доделать тот самый отчет, при мысли о котором остро хочется бежать помогать бухгалтерии собирать елочку, поменяв умственный труд на физическую активность. Чтобы не побежать вместе за всеми, Селье советует спрашивать себя: «А что служит мотивом моего поведения?»

Постарайтесь успокоиться и не стимулируйте себя искусственно

Кем бы вы ни были, новогодняя кутерьма как внешнее воздействие отвлекает внимание и повышает тревожность. Она мешает сконцентрироваться на задаче и сделать ее максимально эффективно и быстро. В состоянии тревоги мы становимся сверхбдительными и фокусируемся, к сожалению, на всем, что попадает в поле нашего зрения. А значит, отвлекаемся от первоначальной задачи.

Еще великий французский физиолог XIX века Клод Бернар писал, что внутренняя среда любого живого организма должна сохранять постоянство при любых колебаниях среды внешней. Наше тело тратит много сил, чтобы подавить эту тревогу на уровне биохимии. В результате беспокойство проходит, а выносливость — повышается. В этом смысле справедлива фраза «Что не убивает, то делает нас сильнее».

Постарайтесь не перебарщивать с кофе и другими стимуляторами. По мнению исследователей, тревожность или состояние излишнего возбуждения выступает непосредственной причиной ухудшения работоспособности при выполнении простых задач. Люди, испытывающие тревогу, выполняют когнитивные задания иначе, чем нетревожные люди, которые успевают больше, при этом особенно не торопясь и не тратя много энергии.

Успейте решить основное к корпоративу

Главный дедлайн — это не Новый год, а корпоратив. И не только потому, что после «офисной елки » начальство уходит домой и на работу больше не возвращается. Собраться и заставить себя сделать все, что действительно нужно успеть в этом году, будет в разы сложнее. Да и веселиться на празднике проще, когда в голове не мелькают навязчивые мысли по поводу неоконченных задач, поставленных на режим ожидания. Свое слабоволие винить не стоит. Просто у организма Новый год уже наступил.

Сконцентрируйтесь на процессах, которые можете контролировать

Как пишут в своей книге «Стресс. Теории, исследования, мифы» Джим Брайт и Фиона Джонс, профессиональный стресс связан с двумя факторами: во-первых, со степенью внимания и количеством усилий, необходимых для выполнения работы, и во-вторых, с возможностью принимать самостоятельные решения. Чем выше требования (степень внимания и усилий) и меньше у человека возможности самому контролировать работу, то тем более нервным становится ее выполнение. Поэтому хочешь сделать хорошо — сделай это сам. В этой же книге приводятся исследования, доказывающие, что сотрудники совершают меньше ошибок, когда сами задают темп своей работы.

Перепроверяйте и делегируйте

Кстати, стресс, вызванный необходимостью уживаться друг с другом, — главная причина дистресса. Поэтому, если в одиночку вы успеваете больше, чем в команде, — дистанцируйтесь от коллег хотя бы с помощью наушников.

Позитивное влияние стресса как энергетического топлива не гарантирует идеальный результат, если работа требует концентрации внимания. Повышение производительности сказывается на точности, так что попробуйте на время обменяться с коллегами задачами и проверьте друг друга, чтобы избежать обидных ошибок.

Выдыхайте

Если главное уже сделано, займитесь офисной медитацией. Существуют доказанные наукой способы снять напряжение. Например, снимите пассивную агрессию, порвав старые календари и другую макулатуру, которую вы готовили как раз к этому случаю весь год. Или соберите все визитки в одну стопочку, оставив в ней только тех людей, с кем стоит иметь дело в наступающем году. Подойдет и занятие, связанное с мелкой моторикой и физической активностью. Например, можно наконец собрать елку в своем кабинете.