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В Солигорске нетрезвого водителя задерживали с погоней (видео)

26.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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18 декабря 2018 11:03 2856

В Солигорске нетрезвого водителя задерживали с погоней (видео)

Автор: Эдуард Кидяев. Видео: УВД Миноблисполкома

В субботу, 15 декабря, около 1:30 ночи в Солигорске один из водителей проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке. Автолюбитель, увеличив скорость своего Фольксвагена, попытался скрыться в жилом квартале. Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование на патрульной машине.

В Солигорске нетрезвого водителя задерживали с погоней (видео)

Через несколько минут, проехав несколько дворов многоэтажек, водитель не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Хоть повреждения и оказались незначительные, автомобиль дальше двигаться не смог. Из машины выбежали 4-5 человек молодежи и бросились врассыпную. Инспектор ГАИ бросился преследовать водителя и вскоре задержал 31-летнего солигорчанина, ранее лишенного водительских прав по ст.18.16 (управление авто в алкогольном опьянении). К слову, в этом году он уже трижды привлекался за управление транспортным средством без прав. В этот раз, в его организме присутствовало около 1 промилле алкоголя.

Молодой человек пояснил, что после употребления алкоголя на машине матери с друзьями ехал на дискотеку. С автомобиля были сняты регистрационные знаки и лежали в багажнике. В отношении автолюбителя составлено четыре протокола за нарушение ПДД.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации УВД Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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18 декабря 2018 11:03 2856 В Солигорске нетрезвого водителя задерживали с...
 
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