В Солигорске нетрезвого водителя задерживали с погоней (видео)

Через несколько минут, проехав несколько дворов многоэтажек, водитель не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Хоть повреждения и оказались незначительные, автомобиль дальше двигаться не смог. Из машины выбежали 4-5 человек молодежи и бросились врассыпную. Инспектор ГАИ бросился преследовать водителя и вскоре задержал 31-летнего солигорчанина, ранее лишенного водительских прав по ст.18.16 (управление авто в алкогольном опьянении). К слову, в этом году он уже трижды привлекался за управление транспортным средством без прав. В этот раз, в его организме присутствовало около 1 промилле алкоголя.