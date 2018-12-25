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Начальник Генштаба ВСУ рассказал о пользе военного положения, действовавшего в 10 областях Украины

26.12.2018 19:30 — Разное | Интерфакс  
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны предварительные выводы по итогам действовавшего с 26 ноября по 26 декабря правового режима военного положения в 10 областях страны.

"Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Второе - ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить количественный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва. Более 30 тыс. резервистов обновили свои навыки в ходе учебных сборов", - написал В.Муженко по итогам заседания СНБО в среду в Киеве.

По его словам, также были проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны.

"Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны. Детальный анализ проведенных действий всех составляющих сектора обороны государства в условиях военного положения позволит решить выявленные проблемы и усилит боевые возможности наших Вооруженных сил", - написал В.Муженко.

 
 
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны предварительные...
 
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