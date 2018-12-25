Спасатели проверили около 6,5 тыс. объектов, на которых пройдут массовые новогодние гулянья

В предпразничные и праздничные дни МЧС проводит надзорно-профилактические мероприятия на объектах, где пройдут массовые гулянья. В настоящее время такая работа уже проведена на около 6,5 тыс. объектов по Беларуси, и будет продолжена, сообщил заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Анатолий Балябин на пресс-конференции в Минске в среду.

"При проведении таких мероприятий особое внимание уделяется подготовке персонала объектов, состоянию проездов и подъездов, исправности, при наличии, технических средств пожарной безопасности, содержанию путей эвакуации, наличию первичных средств пожаротушения. Оказывается необходимая консультационная и методическая помощь в решении вопросов повышения уровня пожарной безопасности объектов и выработки оптимальных вариантов противопожарной защиты. На задействованных объектах проводятся отработки планов действий на случай возникновения пожаров, инструктирование по мерам пожарной безопасности", - рассказал А.Балябин.

При проведении новогодних и рождественских мероприятий органы и подразделения МЧС будут переведены на усиленный вариант несения службы.

"Предусмотрено дежурство оперативных групп, боевые расчеты на пожарной аварийно-спасательной технике будут укомплектованы максимально. В местах проведения праздничных мероприятий с массовым участием граждан, как в столице и областных центрах, так и в районных городах будет организован контроль работниками органов и подразделений МЧС", - отметил замначальника управления.

Он подчеркнул, что спасатели готовы к выполнению поставленных задач по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию на них.

Особое внимание уделяется республиканской акции "Наши дети". "Уже сегодня осуществляется сопровождение групп детей, которые следуют в Минск, организован постоянный контроль и дежурство работников МЧС в местах проживания иногородних групп", - сообщил А.Балябин.

