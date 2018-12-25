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В Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что задержанные украинские моряки ни на что не жалуются

26.12.2018 18:36 — Разное | Интерфакс  
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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в СИЗО задержанных украинских военных моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы.

"Находящиеся в "Лефортово" моряки не выразили членам ОНК каких-либо жалоб на условия содержания", - сказал "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Он отметил, что в изоляторе у арестованных есть все необходимое, они могут получать и отправлять письма.

И.Мельников напомнил, что всех арестованных моряков ранее посетил в СИЗО консул Украины.

Как сообщалось, ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все моряки были арестованы до 24 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

 
 
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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в СИЗО задержанных украинских военных моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы....
 
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