ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый резидент СЭЗ "Могилев" займется деревообработкой и производством топливных пеллет

26.12.2018 17:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

ООО "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие"  зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Могилев", сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Учредителями предприятия выступили РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Борисовский ДОК" и частная эстонская компания.

Общий объем инвестиций на создание данного производства составил 2,5 млн евро.

"Мощности предприятия позволят ежегодно перерабатывать 60 тыс. куб. метров крупного пиловочника в продукцию лесопиления. Из получаемых отходов от лесопиления будут производиться топливные гранулы – пеллеты объемом около 50 тыс. тонн в год", - проинформировали в пресс-службе. Готовая продукция будет экспортироваться и реализовываться на внутреннем рынке.

На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

Первую продукции на предприятии планируют получить в сентябре 2019 года.

СЭЗ "Могилев" создана в 2002 году, состоит из 18 участков общей площадью свыше 3,3 тыс. га. Площадь свободных земельных участков для нового строительства составляет 513,85 га. Также на территории СЭЗ "Могилев" имеется 234 тыс. кв. м. неиспользуемых производственных площадей, пригодных для размещения производств.

В настоящее время в СЭЗ "Могилев" зарегистрировано 43 резидента.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООО "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие"  зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Могилев", сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром"....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Вороново прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек (Фото, Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика