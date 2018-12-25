ООО "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Могилев", сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Учредителями предприятия выступили РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Борисовский ДОК" и частная эстонская компания.

Общий объем инвестиций на создание данного производства составил 2,5 млн евро.

"Мощности предприятия позволят ежегодно перерабатывать 60 тыс. куб. метров крупного пиловочника в продукцию лесопиления. Из получаемых отходов от лесопиления будут производиться топливные гранулы – пеллеты объемом около 50 тыс. тонн в год", - проинформировали в пресс-службе. Готовая продукция будет экспортироваться и реализовываться на внутреннем рынке.

На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

Первую продукции на предприятии планируют получить в сентябре 2019 года.

СЭЗ "Могилев" создана в 2002 году, состоит из 18 участков общей площадью свыше 3,3 тыс. га. Площадь свободных земельных участков для нового строительства составляет 513,85 га. Также на территории СЭЗ "Могилев" имеется 234 тыс. кв. м. неиспользуемых производственных площадей, пригодных для размещения производств.

В настоящее время в СЭЗ "Могилев" зарегистрировано 43 резидента.