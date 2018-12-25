Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении действия военного положения в 10 областях страны.

"Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

В 14.00 26 декабря истек 30-дневный срок военного положения, введенного указом президента Украины в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение было введено с 14.00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводилось в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин - граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.