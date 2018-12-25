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«А чё, Белоруссия — норм название для Союзного государства»! Байнет смеется над переговорами

26.12.2018 18:33 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: Сергей Ёлкин, DW
Лукашенко и Путин все еще не договорились. Даже после четырехчасовых переговоров 25 декабря в Кремле.

Договорились только провести еще одну встречу до Нового года — «для принятия решений, которые не терпят отлагательств» — и решили создать рабочую группу для решения спорных вопросов.

«Создание новых форматов диалога об одном и том же — это способ не признаться прессе, что мы ни о чем не договорились», — констатирует в своем телеграм-канале Артем Шрайбман.

Подробнее почитать о встрече, как россияне жалели о короткой юбке помощницы президента Беларуси, а Путин странно хватался за ручку кресла, рекомендуем в прекрасном репортаже «Коммерсанта».

Напомним, спорят руководители теперь уже не братских, а, как недавно выяснилось, партнерских стран про нефть и договоренности в рамках Союзного государства.

Белорусы тем временем беспокоятся о независимости и тревожно шутят в соцсетях. UDF.BY собрал лучшие записи.

«А чё, Белоруссия — норм название для Союзного государства»! Байнет смеется над переговорами

Иллюстрация: twitter.com/belteanews
























И, наконец, выпуск #давайпака от Алеся Пилецкого:

- Ало.
- Да, Александр Григорьевич.
- Звані Севярынцу, Пазняку і Дашкевічу.
- Александр Григорьевич... Кому звонть?
- Намера шчас в вайбер скіну.
- Александр Григорьевич, но.. Но зачем?
- Скажы, штобы в Маскву сабіралісь.
- Куда?!
- Нашу рабочую групу вазглавят.
- Алекса...
- Па інтэграцыі.
- Но Алекса...
- Ешчо Пальчысу можэш набраць, но он вечна трубку не берот. Абідзеўся на меня.
- Попробую, Александр Григорьевич.
- А сам за папкорнам сбегай.
- Слушаюсь, Александр Григорьевич.
- Давай, пака.


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Теги: Курсы валют
 
 
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«Мне кажется, единая валюта Союзного государства — это хорошо. Но не будет ли россиян раздражать белорусский язык на купюрах?»
 
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