«А чё, Белоруссия — норм название для Союзного государства»! Байнет смеется над переговорами



Иллюстрация: Сергей Ёлкин, DW

Мне кажется единая валюта союзного государства это хорошо. Но не будет ли россиян раздражать белорусский язык на купюрах? — Vitaliy Shuravko (@shuravko) December 25, 2018

А че, Белоруссия — норм название для союзного государства — Цяжкаватар (@unutranyholas) December 25, 2018

Давайте уже стенка на стенку. pic.twitter.com/qKmXYjGZn7 — Eduard Palchys (@1863x) December 25, 2018

Астролагі абвясцілі тыдзень беларуска-расійскіх перамоваў. Колькасць сакрэтных нарадаў за незалежнасць павялічылася ўдвая — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) December 25, 2018

У Смаленскай вобласці прайшла сакрэтная нарада за незалежнасць — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) December 25, 2018

Коротко о результате встречи двух президентов pic.twitter.com/eri2Ozmtlh — Андрей (@JustFray) 25 декабря 2018 г .

сосед работает на фабрике где ценники для белорусских магазинов делают. так вот, говорит, что со вчерашнего дня в три смены работают – с 1 января 2019 в Республике Белоруссия все цены в российских рублях — Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) December 25, 2018

Раней, каб не хвалявацца наконт навагодніх газавых вайнушак, мы куплялі пару машын дроў. Што б цяпер такога купіць, каб не залежаць ад вынікаў перамоў пары мужчын пенсійнага ўзросту, ніводны з якіх не з’яўляецца прафесіяналам ані ў перамовах, ані ў міжнароднай палітыцы? :( — Pavieł Hančar (@papageno24) December 25, 2018

Эволюция отношений:

1992 год. Беларусь и Россия подписывают соглашение о свободной торговле

1995 год. Создание Таможенного союза Беларуси и России

1999 год. Образовано Союзное государство Беларуси и России

2018 год. Создана Рабочая группа Беларуси и России — Viktar Malishevsky (@malishevsky) December 26, 2018



- Да, Александр Григорьевич.

- Звані Севярынцу , Пазняку і Дашкевічу.

- Александр Григорьевич... Кому звонть?

- Намера шчас в вайбер скіну.

- Александр Григорьевич, но.. Но зачем?

- Скажы, штобы в Маскву сабіралісь.

- Куда?!

- Нашу рабочую групу вазглавят.

- Алекса...

- Па інтэграцыі.

- Но Алекса...

- Ешчо Пальчысу можэш набраць, но он вечна трубку не берот. Абідзеўся на меня.

- Попробую, Александр Григорьевич.

- А сам за папкорнам сбегай.

- Слушаюсь, Александр Григорьевич.

- Давай, пака. - Ало.- Да, Александр Григорьевич.- Званіі Дашкевічу.- Александр Григорьевич... Кому звонть?- Намера шчас в вайбер скіну.- Александр Григорьевич, но.. Но зачем?- Скажы, штобы в Маскву сабіралісь.- Куда?!- Нашу рабочую групу вазглавят.- Алекса...- Па інтэграцыі.- Но Алекса...- Ешчо Пальчысу можэш набраць, но он вечна трубку не берот. Абідзеўся на меня.- Попробую, Александр Григорьевич.- А сам за папкорнам сбегай.- Слушаюсь, Александр Григорьевич.- Давай, пака.

Договорились только провести еще одну встречу до Нового года —— и решили создать рабочую группу для решения спорных вопросов.— констатирует в своемАртем Шрайбман.Подробнее почитать о встрече, как россияне жалели о короткой юбке помощницы президента Беларуси, а Путин странно хватался за ручку кресла, рекомендуем в прекрасномНапомним, спорят руководители теперь уже не братских, а, как недавностран про нефть и договоренности в рамках Союзного государства.Белорусы тем временем беспокоятся о независимости и тревожно шутят в соцсетях.собрал лучшие записи.И, наконец, выпускот Алеся Пилецкого:Мы что-то упустили? Хотите оставить комментарий? Прокомментируйте публикацию у нас на