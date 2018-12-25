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«А чё, Белоруссия — норм название для Союзного государства»! Байнет смеется над переговорами
Иллюстрация: Сергей Ёлкин, DW
Договорились только провести еще одну встречу до Нового года — «для принятия решений, которые не терпят отлагательств» — и решили создать рабочую группу для решения спорных вопросов.
«Создание новых форматов диалога об одном и том же — это способ не признаться прессе, что мы ни о чем не договорились», — констатирует в своем
Подробнее почитать о встрече, как россияне жалели о короткой юбке помощницы президента Беларуси, а Путин странно хватался за ручку кресла, рекомендуем в прекрасном
Напомним, спорят руководители теперь уже не братских, а, как недавно
Белорусы тем временем беспокоятся о независимости и тревожно шутят в соцсетях.
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И, наконец, выпуск
- Ало.
- Да, Александр Григорьевич.
- Звані
- Александр Григорьевич... Кому звонть?
- Намера шчас в вайбер скіну.
- Александр Григорьевич, но.. Но зачем?
- Скажы, штобы в Маскву сабіралісь.
- Куда?!
- Нашу рабочую групу вазглавят.
- Алекса...
- Па інтэграцыі.
- Но Алекса...
- Ешчо Пальчысу можэш набраць, но он вечна трубку не берот. Абідзеўся на меня.
- Попробую, Александр Григорьевич.
- А сам за папкорнам сбегай.
- Слушаюсь, Александр Григорьевич.
- Давай, пака.
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«Мне кажется, единая валюта Союзного государства — это хорошо. Но не будет ли россиян раздражать белорусский язык на купюрах?»
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