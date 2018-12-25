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Как встретить Новый год без происшествий? Рассказывает Виталий Новицкий
Новости Беларуси. Беларусь окажет очередную гуманитарную помощь Сирии. Груз отправится на Ближний Восток совсем скоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поговорим об этом с официальным представителем МЧС Беларуси Виталием Новицким.
Евгений Горин, СТВ:
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Особенность отличительная гуманитарных миссий в Сирию – дважды мне довелось самому участвовать – это, конечно, абсолютно полное и максимально быстрое содействие со стороны местных властей. Нет фактически даже склада, вся помощь моментально разгружается и передается непосредственно людям, которым она нужна.
Евгений Горин:
Виталий Новицкий:
Евгений Горин:
Виталий Новицкий:
Вы знаете, очень отрадно: мы отмечаем, что некоторые собственники сами обращаются в МЧС с просьбой, чтобы мы посмотрели, все ли у них в порядке, можно ли безопасно проводить новогодние мероприятия.
Евгений Горин:
Виталий Новицкий:
Но вот у себя дома каждый делает то, что хочет. Вот здесь есть, конечно, некоторые нюансы. Прежде всего они связаны с использованием пиротехники. К сожалению, абсолютно необъяснимо, почему до сих пор есть люди, которые решают приобрести пиротехнику с рук. Она стоит столько же, сколько и в любом другом официальном магазине. Но если вы покупаете с рук, значит, у нее нет сертификата, она не проверена, у нее нет инструкции на русском или белорусском языке, в лучшем случае – на английском или китайском. И все-все последующие проблемы.
К сожалению – наши коллеги из Минздрава поделились данными – в минувшие новогодние праздники более 70 человек получили травмы при использовании пиротехники. И более 10 ситуаций – это были травмы, которые получали детки. При том, что родители в это время были рядом. Поэтому очень-очень призываем использовать, конечно, только сертифицированную пиротехнику.
Ну и еще одна важная тема – гирлянды, новогоднее настроение. Их много, они разные, их очень часто оставляют без присмотра, оставляют включенными, когда люди ложатся спать. Такой вопрос: задумается ли кто-нибудь, есть ли сертификат вообще у этой гирлянды? Проверена ли она? Какие условия эксплуатации?
Евгений Горин:
Виталий Новицкий:
Если говорить про жилые дома, где пожилые люди – невнимательность, рассеянность, где-то вещи, связанные с возрастом, при эксплуатации печки. Вот это самое курение в постели, которое уже всем набило оскомину, но, тем не менее, остается основной причиной гибели людей.
Здесь, конечно же, прямой контакт, прямое общение. И тут мы многое делаем: проводим как сельские сходы, так и общаемся напрямую – ходим по домам, напоминаем людям о безопасности. Отрадно, что большинство белорусов к этому прислушиваются. Мы очень надеемся, что новогодние праздники пройдут безопасно и без происшествий.
Евгений Горин:
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Новости Беларуси. Беларусь окажет очередную гуманитарную помощь Сирии. Груз отправится на Ближний Восток совсем скоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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