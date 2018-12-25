|
«Склифосовский-7»: звезда сериала рассказала подробности нового сезона
Новости России. Актриса Мария Куликова показала, как ее задержали «за измену сериалу Склифосовский».
Забавное видео Куликова
Актриса не понимает, что произошло и спрашивает: «За что?»
«За измену сериалу «Склифосовский», – слышится в ответ.
Марк Богатырев возмущенно отвечает, что он вообще актер другого сериала. Скорее всего, юмористический ролик был сделан на съемочной площадке нового проекта, в котором вместе снимаются актеры.
Поклонники оценили юмор и отметили, что ждут новых серий с нетерпением.
Сериал «Склифосовский» скоро ожидает продолжение. Об этом Мария Куликова рассказала в соцсетях. Новый сезон выйдет на экраны в 2019 году.
Мария Куликова:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Актриса Мария Куликова показала, как ее задержали «за измену сериалу Склифосовский». Забавное видео Куликова опубликовала в Instagram. На кадрах ее и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)