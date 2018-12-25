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«Склифосовский-7»: звезда сериала рассказала подробности нового сезона

26.12.2018 18:53 — Разное | СТВ  
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Новости России. Актриса Мария Куликова показала, как ее задержали «за измену сериалу Склифосовский».

Забавное видео Куликова опубликовала в Instagram. На кадрах ее и Марка Богатырева задерживают сотрудники дорожно-патрульной службы.

«Склифосовский-7»: звезда сериала рассказала подробности нового сезона
Фото: instagram.com/m.kulikova77. Скриншот из видео

Актриса не понимает, что произошло и спрашивает: «За что?»

«За измену сериалу «Склифосовский», – слышится в ответ.

«Склифосовский-7»: звезда сериала рассказала подробности нового сезона
Фото: instagram.com/m.kulikova77. Скриншот из видео

Марк Богатырев возмущенно отвечает, что он вообще актер другого сериала. Скорее всего, юмористический ролик был сделан на съемочной площадке нового проекта, в котором вместе снимаются актеры.

«Склифосовский-7»: звезда сериала рассказала подробности нового сезона
Фото: instagram.com/m.kulikova77

Поклонники оценили юмор и отметили, что ждут новых серий с нетерпением.   

Сериал «Склифосовский» скоро ожидает продолжение. Об этом Мария Куликова рассказала в соцсетях. Новый сезон выйдет на экраны в 2019 году.   

«Склифосовский-7»: звезда сериала рассказала подробности нового сезона
Фото: instagram.com/m.kulikova77

Мария Куликова:   
В этом сезоне очень много домашних сцен, видать навёрстываем упущенное..! Сегодня наша семейка попрощалась друг с другом до следующего года, Брагины отправились на зимние каникулы... в разные стороны!   

Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (читать далее).  
 
 
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Новости России. Актриса Мария Куликова показала, как ее задержали «за измену сериалу Склифосовский». Забавное видео Куликова опубликовала в Instagram. На кадрах ее и...
 
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