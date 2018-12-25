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Казахстан хочет продавать бензин в Беларусь
Министерство энергетики Казахстана ведёт переговоры с Беларусью и Арменией о поставках бензина в эти страны.
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"Сейчас обсуждаем вопрос с Арменией и Беларусью. Они проявили желание покупать казахстанский бензин. Поэтому это мы обсуждаем со странами - членами ЕАЭС", — сообщил чиновник.
Также Казахстан рассчитывает с февраля 2019 года начать экспорт бензина в Кыргызстан.
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Министерство энергетики Казахстана ведёт переговоры с Беларусью и Арменией о поставках бензина в эти страны.
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