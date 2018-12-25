Казахстан хочет продавать бензин в Беларусь

пишет lsm.kz со ссылкой на министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева. Об этомlsm.kz со ссылкой на министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.





"Сейчас обсуждаем вопрос с Арменией и Беларусью. Они проявили желание покупать казахстанский бензин. Поэтому это мы обсуждаем со странами - членами ЕАЭС", — сообщил чиновник.









Также Казахстан рассчитывает с февраля 2019 года начать экспорт бензина в Кыргызстан.



