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Казахстан хочет продавать бензин в Беларусь

26.12.2018 19:40 — Разное | Партизан  
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Министерство энергетики Казахстана ведёт переговоры с Беларусью и Арменией о поставках бензина в эти страны.

Об этом пишет  lsm.kz со ссылкой на министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

"Сейчас обсуждаем вопрос с Арменией и Беларусью. Они проявили желание покупать казахстанский бензин. Поэтому это мы обсуждаем со странами - членами ЕАЭС", — сообщил чиновник.


Также Казахстан рассчитывает с февраля 2019 года начать экспорт бензина в Кыргызстан.


 
 
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Министерство энергетики Казахстана ведёт переговоры с Беларусью и Арменией о поставках бензина в эти страны.
 
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