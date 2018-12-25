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Смотрите, Дед Мороз-ужастик: в Самарской области установили Деда Мороза, которого боятся дети
Фотографии с праздничными фигурами вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей.
В Новокуйбышевске Самарской области на одной из городских площадей установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, к которым боятся подходить дети. На такое праздничное оформление пожаловались в
— Жители Новокуйбышевска возмущены этими "фигурами". Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядят Дед Мороз и Снегурочка?! — пожаловались местные жители.
Снимки с фигурами на городской площади вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Кто-то просто пожаловался на отсутствие бороды у Деда Мороза, а кто-то заявил, что такой Снегурочки и её дедушки впору бояться даже взрослым,
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Фотографии с праздничными фигурами вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей.
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