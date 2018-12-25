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Смотрите, Дед Мороз-ужастик: в Самарской области установили Деда Мороза, которого боятся дети

26.12.2018 19:34 — Разное | Партизан  
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Фотографии с праздничными фигурами вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей.



В Новокуйбышевске Самарской области на одной из городских площадей установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, к которым боятся подходить дети. На такое праздничное оформление пожаловались в Сети местные жители.

— Жители Новокуйбышевска возмущены этими "фигурами". Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядят Дед Мороз и Снегурочка?! — пожаловались местные жители.

Снимки с фигурами на городской площади вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Кто-то просто пожаловался на отсутствие бороды у Деда Мороза, а кто-то заявил, что такой Снегурочки и её дедушки впору бояться даже взрослым, пишет Лайф.ру.



 
 
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Фотографии с праздничными фигурами вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей.
 
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