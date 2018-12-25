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ЕPAM 25! Компания принимает поздравления в Минске, Бресте, Гомеле, Могилёве, Гродно, Витебске и по всему миру

26.12.2018 19:16 — Разное | Партизан  
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«История о том, как упорный труд, бесконечная преданность миссии и умение играть в долгую могут привести к успеху».

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Вадим Богуш, ректор БГУИР

Сотрудничество EPAM и БГУИР началось в 2003 году: компания открыла у нас первые совместные учебные лаборатории и провела первые тренинги. Сегодня в нашем университете уже 12 лабораторий ЕРАМ, где работают более десятка опытных тренеров — преподавателей университета.


Партнёрство с EPAM помогает нам повышать качество подготовки специалистов, постоянно обновляя и дополняя образовательные программы, внедряя современные технологии разработки ПО, что позволяет нашим выпускникам приобретать отличные навыки практической работы и быть максимально востребованными на рынке труда.

Мы гордимся тем, что выпускники БГУИР сегодня являются частью огромного коллектива компании, известной во всем мире, и уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в рамках новых проектов в сфере информационных технологий. Коллектив БГУИР поздравляет многотысячную профессиональную команду EPAM с 25-летием компании и желает новых и интересных проектов, успехов и достижений, благополучия и дальнейшего роста!

Сергей Гвардейцев, председатель Совета директоров Itransition Group

Хочу поздравить ЕPАМ с 25-летием! Мои поздравления всем людям, благодаря которым этот бренд состоялся в мировом масштабе. Я рад, что наши компании — выходцы из одного региона.


Эти 25 лет ЕPАМ задавал высокую планку для всех — а развиваются только те регионы, где есть сильные игроки. Чем больше ярких компаний будет в Беларуси, тем больше в целом индустрия будет выигрывать.

Дмитрий Гурский, ИТ-предприниматель, венчурный партнёр фонда Haxus

История успеха ЕPАМ — от подвальчика в минской хрущевке до международной публичной компании с оценкой в $7 миллиардов и 25 тысячами ИТ-специалистов в штате — невероятно мотивирующая.


Мотивирующая она тем, что в ней нет некоего невероятного стечения обстоятельств, огромного везения — то, что обычно ассоциируется со стартапами-единорогами. Нет в ней и основателей с дипломами Гарварда и дедушками-сенаторами.

Это история о том, как упорный труд, бесконечная преданность своей миссии, умение играть в долгую, могут привести к огромному успеху даже при самой низкой стартовой позиции. И как инициатива двух друзей, тогда еще совсем не планировавших ничего великого, по сути сформирует ту ИТ-индустрию Беларуси, которой мы все гордимся.

Я бы хотел пожелать нам всем меньше сомневаться и больше действовать, держа перед глазами историю ЕPАМ. Она учит нас: всё — возможно. Однако дорога к большому успеху может занять 25 лет и быть вся покрыта колдобинами. Но это большая удача и счастье пройти эту дорогу. ЕPАМ остается динамичным и молодым и я уверен, что будем праздновать и 50-летие компании!

Юрий Зиссер, председатель общего собрания участников в TUT.BY

Дорогие ЕPАМовцы! С юбилеем! С вас и вашего IPO началась всемирная история белорусского бизнеса.


Ваш опыт показал, что бизнес возможен в любых условиях. Было бы желание. Особо хочется поздравить основателей: Аркадия Добкина и Леонида Лознера. Желаю компании развиваться и возглавлять белорусскую ИТ-отрасль еще 125 лет, а ещё лучше — стать мировым  лидером в этой сфере.

Николай Козлович, главный редактор Onliner

Брал интервью у белорусских разработчиков в Минске, Гданьске, Кракове, Лондоне, Мюнхене и более-менее понимаю, что во вселенной белорусской ИТ есть EPAM, а есть все остальные.


И если откуда-то и можно разглядеть ИТ-страну, так это с теперь уже 25-этажной «епамовской» башни. Кстати, точно знаю, что ребята оттуда — одни из самых огненных наших комментаторов. Не прощают ошибок, жгут напалмом. Пусть продолжают в том же духе.

Артём Концевой, основатель dev.by

Значение EPAM для Беларуси сложно переоценить. Без Аркадия Добкина и его команды в Беларуси сложно представить и появление ПВТ, и большинство историй успеха, и рост культуры белорусской разработки, и стартап-сцену, и то, что в Беларусь переезжают айтишники из других стран, и все эти миллиарды долларов, которые беларусы зарабатывают своей головой.

Игорь Мамоненко, директор группы компаний BelHard

Последние 20 лет EPAM — ведущая компания в области ИТ-аутсорсинга, пример для многих. Многое, что сейчас здесь стало привычным, было привнесено впервые EPAM.

Её бессменный руководитель Аркадий Добкин не растворился полностью в динамике американской действительности и активно участвует в делах белорусских и сейчас. Имя компании находится в первой десятке аутсорсинговых фирм мира, и это хорошо для имиджа Беларуси как ИТ-страны.

Юрий Мельничек, Андрей Авсиевич, Bulba Ventures


Основателям EPAM нужно сказать «спасибо» за огромное количество вещей. В далеком 1993 году, когда нам было еще по 10 лет, они уже основали будущего белорусского ИТ-гиганта.


Компания помогла сотням других бизнесов по всему миру внедрить решения, которые сделали их более прибыльными, эффективными и масштабными. Для Беларуси это огромная история успеха, которая вдохновляла и будет вдохновлять ИТ-предпринимателей. Спасибо еще и за то, что теперь акции компании с белорусскими корнями можно купить на NYSE.

EPAM вырастил тысячи высококвалифицированных сотрудников технологической индустрии Беларуси и продолжает это делать, развивая человеческий потенциал и ИТ-сообщество в целом. EPAM стал одним из инициаторов создания ПВТ.

Желаем Аркадию, Леониду и всему EPAM ещё больше качественного и количественного роста: в стоимости акций, экспертизы и счастья её основателей и сотрудников!

Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии», доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН РБ

Я поздравляю компанию EPAM с юбилеем. Мне очень приятно, что в мире нашу страну представляют именно такие ИТ-компании, для которых социальная ответственность бизнеса — это не просто красивые слова.

Мы сотрудничаем с EPAM на протяжении 8 лет, и за это время сделали несколько архиважных медицинских проектов, которые послужили развитию трансплантологии в Беларуси. И все эти 8 лет компания EPAM подставляла нам плечо, шла нам навстречу и всячески старалась бескорыстно помочь в очень важном для страны социальном проекте. Я горд, что мне посчастливилось работать с доблестными сотрудниками этой компании. Конечно же я желаю EPAM процветания, успехов в бизнесе, и надеюсь, что они сделают ещё очень-очень много полезных, добрых дел на благо нашей страны, её людей и всего человечества.

Олег Хусаенов, основатель компании «Зубр Капитал»

— Я, во-первых, поздравляю EPAM с такой круглой датой, как 25 лет. Во-вторых, хочу сказать большое спасибо лично Аркадию Добкину, соучредителям и всему коллективу компании, за то, что по сути EPAM открыл волшебный Грааль для Беларуси в ИТ и нанёс нашу страну на ИТ-карту мира. Они сделали великое дело — можно даже сказать, совершили маленькое чудо. И сейчас все ИТ-компании пользуются этим чудом.

Людмила Чекина, генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»


С большим удовольствием поздравляю с юбилеем компанию, ставшую, пожалуй, самым ярким воплощением «белоруской мечты»! Приятно равняться на таких лидеров, видеть живой пример как, добившись колоссального успеха, люди не только покоряют все новые вершины в бизнесе, но и развивают важные социальные, прежде всего образовательные, проекты, думают о будущем всего общества, создают новую культуру предпринимательства, новое мировоззрение.  
С Днем Рождения ЭПАМ Системс! Не останавливайтесь, это важно для всех!»


 
Теги: Минск
 
 
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