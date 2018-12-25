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Гандболисты сборной Беларуси сыграли вничью с вице-чемпионами мира - 2015

26.12.2018 19:52 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты сборной Беларуси в первом из двух запланированных товарищеских матчей в Дохе сыграли вничью с командой Катара, сообщает пресс-служба БФГ.


Фото с сайта handball.by

Катар — Беларусь — 26:26 (14:13).

26 декабря. Доха. Спорткомплекс «Духаил».

Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Кулеш (2), Шинкель (2), Шилович (3), Австрашапкин, Никуленков (4), Карвацкий, Юринок (2), Лукьянчук, Вайлупов (3), Королёк (6), Бохан (1), Гайдученко (3).

28 декабря в Дохе сборная Беларуси проведет повторный поединок с командой Катара, которая является вице-чемпионом мира 2015 года и двукратным чемпионом Азии (2014, 2016).

Сейчас катарская команда готовится к чемпионату мира — 2019, который в январе пройдет в Германии и Дании.

Как известно, впервые за семь лет сборная Беларуси осталась за бором топ-турнира.

Официальные матчи ожидают сборную Беларуси в апреле, когда в отборочном турнире чемпионата Европы в гостях и дома она встретится с чехами.

Из-за травм в Катар не смогли отправиться игроки БГК имени Мешкова Максим Баранов и Артем Кулак, а также приболевший ангиной Николай Алехин из минского СКА. Дополнительно в сборную вызван Олег Астрашапкин из венгерского «Чурго».

Разыгрывающий немецкого «Миндена» Александр Подшивалов примет участие в международном турнире памяти Доминго Барсенаса, который пройдет 3−5 января в испанской Паленсии, отмечает пресс-служба БФГ.

 
 
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Гандболисты сборной Беларуси в первом из двух запланированных товарищеских матчей в Дохе сыграли вничью с командой Катара.
 
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