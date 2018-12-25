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В Ганцевичском районе произошел пожар. Пострадавших нет.

26.12.2018 16:49 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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24 декабря в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре надворной постройки д. Борки.

В Ганцевичском районе произошел пожар. Пострадавших нет.

По прибытии к месту вызова работников Ганцевичского РОЧС установлено, что кровля хозяйственной постройки охвачено огнём полностью.

В результате пожара огнем повреждена кровля, стены, имущество и перекрытие на площади 10 м.кв. Пострадавших нет.

Ганцевичский РОЧС в очередной раз призывает граждан соблюдать правила использования печного отопления. Перед использование ознакомиться с инструкциями изготовителя. Использовать устройства только заводского изготовления, самостоятельно не осуществлять ремонт данных устройств.

При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.

По информации Ганцевичского РОЧС

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24 декабря в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре надворной постройки д. Борки. По прибытии к месту
 
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