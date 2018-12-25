|
Сказано! Шуневич: если ты фрилансер, будь готов встретить фрикопа
На YouTube появился анонс очередного выпуска программы «Ничего личного» на телеканале ОНТ, в которой ведущий Марат Марков берет интервью у министра внутренних дел Игоря Шуневича.
В частности, в анонсе звучит следующая фраза министра: «Если ты фрилансер, будь готов, что к тебе придет фрикоп» (сочетание английских слов free — свободный и cop – полицейский, – прим.
Как можно судить из анонса, Шуневича также спросили насчет его появления в форме сталинской милиции, а также об отношении к геям. «Я их называю дырявыми», – сказал министр. Известно, что «дырявые» – это оскорбительный обращение к геям на тюремном жаргоне.
Интервью с Шуневичем должно выйти на ОНТ 27 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На YouTube появился анонс очередного выпуска программы «Ничего личного» на телеканале ОНТ, в которой ведущий Марат Марков берет интервью у министра внутренних дел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)