Сказано! Шуневич: если ты фрилансер, будь готов встретить фрикопа









belsat.eu ). Скорее всего слова Шуневича были сказаны в контексте преследования милицией независимых журналистов без аккредитации. В частности, в анонсе звучит следующая фраза министра: «Если ты фрилансер, будь готов, что к тебе придет фрикоп» (сочетание английских слов free — свободный и cop – полицейский, – прим.). Скорее всего слова Шуневича были сказаны в контексте преследования милицией независимых журналистов без аккредитации.





Как можно судить из анонса, Шуневича также спросили насчет его появления в форме сталинской милиции, а также об отношении к геям. «Я их называю дырявыми», – сказал министр. Известно, что «дырявые» – это оскорбительный обращение к геям на тюремном жаргоне.





Интервью с Шуневичем должно выйти на ОНТ 27 декабря.



