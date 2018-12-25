Осталось три дня. Налоговики напоминают ремесленникам и владельцам агроусадеб про уплату сбора

пише т finance.tut. Налоговики отмечают, что владельцам агроусадеб за более подробной информацией можно обращаться в местные исполкомы и налоговую, а ремесленники — в исполкомы,т finance.tut.





Ранее для владельцев усадеб подоходный налог хотели увеличить с одной до 12 базовых величин в год, а для ремесленников — с одной до четырех в год. Однако в итоге ставки сбора не были уеличены.





Напомним, что льготные условия налогообложения для владельцев агроусадеб и ремесленников, как предполагалось, должны действовать до 2021 года.





Ремесленной деятельностью в Беларуси можно заниматься по заявительному принципу без госрегистрации индивидуальным предпринимателем. Ремесленники не уплачивают подоходный налог и единый налог с ИП и иных физлиц, а также не ведут государственную статистическую отчетность, могут самостоятельно уплачивать взносы в ФСЗН.









6674 человека. На втором месте по этому показателю находится Брестская область (5055), а на третьем — Витебская (3780). Меньше всего «кустарей» на начало этого года было в Минской области — 3375 человек. «Более 70% ремесленников сосредоточено в регионах», — отметили в Минэкономики. Больше всего ремесленников на начало этого года было в Минске На втором месте по этому показателю находится Брестская область (5055), а на третьем — Витебская (3780). Меньше всего «кустарей» на начало этого года было в Минской области — 3375 человек. «Более 70% ремесленников сосредоточено в регионах», — отметили в Минэкономики.





С 12 января этого года ремесленники работают по новым правилам. Из важных изменений — «кустарям» разрешили не регистрировать ИП, торговать в мастерских и рекламироваться в интернете.















