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Осталось три дня. Налоговики напоминают ремесленникам и владельцам агроусадеб про уплату сбора
Налоговики напоминают ремесленникам и владельцам агроусадеб про уплату сбора за 2019 год. Дедлайн — 28 декабря включительно. Действующая ставка сбора — одна базовая величина в год (24,5 рубля).
Налоговики отмечают, что владельцам агроусадеб за более подробной информацией можно обращаться в местные исполкомы и налоговую, а ремесленники — в исполкомы,
Ранее для владельцев усадеб подоходный налог хотели увеличить с одной до 12 базовых величин в год, а для ремесленников — с одной до четырех в год. Однако в итоге ставки сбора не были уеличены.
Напомним, что льготные условия налогообложения для владельцев агроусадеб и ремесленников, как предполагалось, должны действовать до 2021 года.
Ремесленной деятельностью в Беларуси можно заниматься по заявительному принципу без госрегистрации индивидуальным предпринимателем. Ремесленники не уплачивают подоходный налог и единый налог с ИП и иных физлиц, а также не ведут государственную статистическую отчетность, могут самостоятельно уплачивать взносы в ФСЗН.
Больше всего ремесленников на начало этого года было в Минске — 6674 человека. На втором месте по этому показателю находится Брестская область (5055), а на третьем — Витебская (3780). Меньше всего «кустарей» на начало этого года было в Минской области — 3375 человек. «Более 70% ремесленников сосредоточено в регионах», — отметили в Минэкономики.
С 12 января этого года ремесленники работают по новым правилам. Из важных изменений — «кустарям» разрешили не регистрировать ИП, торговать в мастерских и рекламироваться в интернете.
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Налоговики напоминают ремесленникам и владельцам агроусадеб про уплату сбора за 2019 год. Дедлайн — 28 декабря включительно. Действующая ставка сбора — одна базовая...
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