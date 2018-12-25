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Два белоруса попали в российский расширенный список санкций против Украины

26.12.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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Два уроженца Беларуси - руководитель Днепровского крахмалопаточного комбината Александр Василько и украинский народный депутат, член фракции партии «Народный фронт» Ярослав Едаков - попали в расширенный список введенных Российской Федерацией санкций против Украины.


фото: Наш Гомель

Об этом говорится в постановлении «О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 г. №1300», которое опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Так, в документе, в котором указывается перечень физлиц из 567 человек, говорится о том, что в отношении попавших людей в список вводятся специальные экономические меры.

Помимо Василько и Едакова, в санкционный список попал бывший народный депутат Украины от «Партии регионов» Борис Колесников и действующие народные депутаты - Вадим Новинский, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул и бывший глава облгосадминистрации Харькова Михаил Добкин, а также сопредседатель депутатской группы «Партия "Возрождение"» Виталий Хомутынник и лидер С14 Евгений Карась, экс-председатель Закарпатской областной государственной администрации, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога.


Также в число попавших в обновленный санкционный список внесены мэр Одессы Геннадий Труханов, одесский бизнесмен Владимир Галантерник, народные депутат из фракций «Блока Петра Порошенко», «Самопомощь», «Народный фронт», «Батькивщина» - Александр Абдуллин, Руслан Демчак, Николай Княжицкий, Георгий Логвинский, Татьяна Острикова, Виктор Пинзеник, Дмитрий Ярош, глава ГБР Роман Труба, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал и другие.

В этом же списке числятся лидер новосозданной партии «Наши» Евгений Мураев, который состоял в партии «За життя» Вадима Рабиновича, депутаты Алена Бабак («Самопомощь») и Алена Шкрум («Батькивщина»).

В санкционный список юрлиц внесен и концерн «Укроборонпром», и военное предприятие «Укрспецэкспорт», ПАО «Центрэнерго» и «Государственный экспортно-импортный банк Украины», страховая группа «ТАС» и «Первая логистическая компания».

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ расширила санкции против Украины «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан».

Отметим, Россия последний раз вводила санкции в отношении Украины в ноябре 2018 года. Всего в списке 68 компаний и 322 физических лица.


Укажем, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.



 
Теги: Гомель
 
 
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Два уроженца Беларуси - руководитель Днепровского крахмалопаточного комбината Александр Василько и украинский народный депутат, член фракции партии «Народный...
 
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