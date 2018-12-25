|
Стало известно кому присвоено звание «Ученый года НАН Беларуси - 2018»
Звание «Ученый года НАН Беларуси - 2018» присвоено руководителю государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» и Института физики академику, доктору физико-математических наук Николаю Казаку.
Фото НАН Беларуси
Николай Казак внес значительный вклад в оптику, акустооптику и лазерную физику. Ученый является научным руководителем и принимает участие в целом ряде проектов, в том числе по Программе Союзного государства «Луч» и по контракту с Шаньдуньским институтом по космической электронной технологии.
Казак — член Президиума ВАК, председатель Ученого совета Института физики НАН Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звание «Ученый года НАН Беларуси - 2018» присвоено руководителю государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)