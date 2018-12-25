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Стало известно кому присвоено звание «Ученый года НАН Беларуси - 2018»

26.12.2018 20:22 — Разное | Партизан  
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Звание «Ученый года НАН Беларуси - 2018» присвоено руководителю государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» и Института физики академику, доктору физико-математических наук Николаю Казаку.


Фото НАН Беларуси

Николай Казак внес значительный вклад в оптику, акустооптику и лазерную физику. Ученый является научным руководителем и принимает участие в целом ряде проектов, в том числе по Программе Союзного государства «Луч» и по контракту с Шаньдуньским институтом по космической электронной технологии.

 Казак — член Президиума ВАК, председатель Ученого совета Института физики НАН Беларуси.


 
 
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Звание «Ученый года НАН Беларуси - 2018» присвоено руководителю государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная...
 
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