Стало известно кому присвоено звание «Ученый года НАН Беларуси - 2018»

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Николай Казак внес значительный вклад в оптику, акустооптику и лазерную физику. Ученый является научным руководителем и принимает участие в целом ряде проектов, в том числе по Программе Союзного государства «Луч» и по контракту с Шаньдуньским институтом по космической электронной технологии.





Казак — член Президиума ВАК, председатель Ученого совета Института физики НАН Беларуси.



