Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний

11 декабря на футбольном поле немецкого Гельзенкирхена сошлись две российские госкомпании: РЖД и «Газпром». Первая является спонсором московского «Локомотива», вторая – «Шальке 04» из Западной Германии.





По итогам матча подопечные Алексея Миллера оказались сильнее команды Олега Белозерова. Из-за поражения от немецких подопечных «национального достояния» «Локо» вылетел из еврокубков. Так внешняя политика России причудливо вмешалась в футбольные дела и сыграла против отечественного клуба.





«"Предательство" Шредера»

С таким заголовком почти десять лет назад вышла крупная немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Статья была посвящена спонсору «Шальке 04» – российскому «Газпрому».





пишет Собеседник. История с появлением на земле Северный Рейн – Вестфалия газового гиганта началась с письма главы футбольного клуба Клеменса Тенниса Герхарду Шредеру – уже не только видному политику, но и руководителю дочерней компании «Газпрома». Теннис просил у социал-демократа помощи в разрешении финансовых затруднений команды,Собеседник.





В ответном телефонном звонке Шредер подсказал ему выход на Алексея Миллера. С этого момента деньги из России в немецкий клуб потекли рекой.





Так Шредер вытащил «Шальке 04» со дна, хотя этот клуб исторически считается заклятым врагом дортмундской «Боруссии», за которую экс-канцлер давно болеет. В этом и заключалось его «предательство».





Согласно действующему контракту, немецкий клуб получает от «Газпрома» 30 млн евро в год. И это всего лишь за рекламу на форме игроков.





– По европейским меркам титульного спонсорства это очень большая сумма, – сказал «Собеседнику» спортивный функционер и муниципальный депутат Максим Мотин.





Действительно, за размещение своего логотипа на футболках лидирующей в Бундеслиге «Боруссии» компания Evonik выплачивает всего лишь 10 млн $ в год.





– Любое спонсорство должно подразумевать прибыль. Но «Газпром» не работает с конечными потребителями на немецком рынке, – продолжает Мотин. – Думаю, финансирование «Шальке» стало частью более крупной сделки.









О какой именно сделке может идти речь, предположить несложно. Шредер в качестве главы совета директоров газпромовской компании Nord Stream 2 AG занимается масштабным проектом «Северный поток – 2». Да Германия и без того является крупным получателем российского газа.





«Газпром», кроме всего прочего, спонсирует иностранные футбольные клубы. Скажем, немецкий «Шальке 04», потому что активно работает там. Это нужно поддерживать», – заявил Владимир Путин на последней пресс-конференции. И президент лично поддерживал это с самого начала.





Цифра





1230 км должна составить протяженность «Северного потока – 2». Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до побережья Германии, в обход Украины. Ввод в эксплуатацию возможен до окончания 2019 года.





Смотрящий за Сечиным





Герхард Шредер в юности был нападающим любительского футбольного клуба TuS Talle. За свою исключительную активность на поле даже получил прозвище «Пахарь».





Сегодня экс-канцлер вспахивает уже главные российские госкомпании. Помимо «Газпрома», «заиграл» он и за «Роснефть», председателем совета директоров которой Шредера избрали на летнем собрании акционеров. А впервые в члены этого органа управления он попал еще в прошлом году. Вряд ли по случайному совпадению тогда же в Берлине состоялось открытие офиса дочернего общества – Rosneft Deutschland. А уже в этом году Rosneft Deutschland заключило первую сделку с Basalt-Actien-Gesellschaft на переработку битума.





Фактически Шредер в роли председателя совета директоров выполняет роль международного лоббиста, содействует улучшению экономических и политических связей России и Германии. Хотя формально он должен контролировать работу правления компании и ее главы – Игоря Сечина. Частично эту роль он тоже выполняет, полагают эксперты.





– Для Сечина решение о назначении Шредера было не совсем удобным. Благодаря Шредеру Путин имеет альтернативный источник информации в «Роснефти». Шредер одновременно и является наблюдателем, и подкрепляет статус компании в европейских кругах. Но не думаю, что у него серьезные функции, – сказала «Собеседнику» политолог Татьяна Становая.





Что касается близости Шредера к президенту, то Становая призывает ее не преувеличивать:





– Определенную дистанцию Путин держит. Для него он не настолько близок, как Ротенберги, к примеру. Но Шредер, безусловно, комфортен для Путина. Да и лекции не пытается читать.





Цитата





«Путин – мой друг».

Герхард Шредер





Иноагент наоборот





В мае Владимир Путин в очередной раз официально вступал в должность президента. На инаугурации присутствовало немало людей, но лично поприветствовал он только трех человек. Сразу после торжественной речи Путин спустился с трибуны и пожал руки премьеру Дмитрию Медведеву, Патриарху Кириллу и бывшему канцлеру. Таким образом значение Герхарда Шредера для Кремля было подчеркнуто и публично.





В критичной к Шредеру немецкой прессе его называют даже «проплаченным лакеем путинской политики» (Funke Mediengruppe). «Собеседник» попытался выяснить, сколько же он получает от «Газпрома», но в дочерней компании отказались раскрыть размер вознаграждения экс-канцлера. «Nord Stream 2 AG не публикует данную информацию», – кратко ответили на наш запрос. И это несмотря на то, что зарегистрированная в Швейцарии фирма на 100% принадлежит государственному «Газпрому», а значит, должна быть подконтрольна общественности.









С «Роснефтью» оказалось проще. Согласно внутренним документам компании, годовое вознаграждение председателя совета директоров составляет 600 тыс. $. Так что доходы Шредера не зависят от колебания курса рубля, и всего за неполных два года работы в «Роснефти» он должен стать долларовым миллионером. Если раньше им не являлся.





Однако официальные зарплаты – не единственный источник финансирования немецких друзей Путина. На российском рынке свиноводства работают компании, которыми владеет уже упоминавшийся Клеменс Теннис, глава «Шальке 04». В основном его активность сосредоточена в Белгородской области. Причем долей в контролируемых немецкой компанией Tonnies Russland Agrar GmbH фирмах обладает и россиянин – бывший вице-мэр Белгорода Александр Пашков.





Разумеется, бизнес немца пользуется преференциями. Даже кредит в Сбербанке был предоставлен под залог муниципального имущества. Оказывает господдержку немецким компаниям и губернатор Евгений Савченко. В ответ же ЗАО «Алексеевский бекон» Тенниса, как выяснил «Собеседник», переводило деньги на его избирательный счет во время местных выборов.





По нашим подсчетам, всего контролируемые футбольным партнером Шредера компании заработали за прошлый год в России свыше 13 млрд руб. Так что времена, когда Германия финансировала российских социал-демократов, прошли: теперь все наоборот.





Кстати













74-летний Герхард Шредер женат уже пятым браком. В этом году его супругой стала южнокорейская переводчица Ким Со Ён (на фото).



