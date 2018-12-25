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Путин предложил миллиардерам поучаствовать в прорыве России. Пока предложил

26.12.2018 19:52 — Разное | Партизан  
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Президент Владимир Путин сообщил представителям бизнеса в ходе встречи 26 декабря, что надеется, что они внесут свою лепту в реализацию 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает РБК.

Глава государства отметил, общество рассчитывает, что бизнесмены примут участие «в деле достижения прорыва, необходимого для России». Он напомнил, что национальные проекты будут запущены уже в первом квартале 2019 года, и выразил надежду, что по ним будут достигнуты договоренности с участниками встречи и их коллегами.

В качестве приоритетных задач, которые требуют совместных усилий бизнеса и государства, Путин назвал повышение производительности труда, внедрение на производстве новых технологий, подготовку и повышение квалификации кадров.


Также в качестве отдельного важного направления глава государства выделил экологическое благополучие россиян. Он сообщил, что уже запущен переход промышленности на наилучшие доступные технологии, которые позитивно повлияют на состояние окружающей среды, особенно в городах с проблемной экологией.

В ходе прямой линии в июне текущего года Путин призвал олигархов вернуть в Россию вывезенные капиталы, чтобы помочь развитию российской экономики. Введение Западом санкций против российских предпринимателей президент назвал ошибкой, которая подрывают доверие к доллару.


 
 
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Президент Владимир Путин сообщил представителям бизнеса в ходе встречи 26 декабря, что надеется, что они внесут свою лепту в реализацию 12 национальных проектов,...
 
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