Путин предложил миллиардерам поучаствовать в прорыве России. Пока предложил

Глава государства отметил, общество рассчитывает, что бизнесмены примут участие «в деле достижения прорыва, необходимого для России». Он напомнил, что национальные проекты будут запущены уже в первом квартале 2019 года, и выразил надежду, что по ним будут достигнуты договоренности с участниками встречи и их коллегами.





В качестве приоритетных задач, которые требуют совместных усилий бизнеса и государства, Путин назвал повышение производительности труда, внедрение на производстве новых технологий, подготовку и повышение квалификации кадров.









Также в качестве отдельного важного направления глава государства выделил экологическое благополучие россиян. Он сообщил, что уже запущен переход промышленности на наилучшие доступные технологии, которые позитивно повлияют на состояние окружающей среды, особенно в городах с проблемной экологией.





В ходе прямой линии в июне текущего года Путин призвал олигархов вернуть в Россию вывезенные капиталы, чтобы помочь развитию российской экономики. Введение Западом санкций против российских предпринимателей президент назвал ошибкой, которая подрывают доверие к доллару.



