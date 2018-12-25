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Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

26.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения и другие организации. Обо всех визитах руководителей учреждений, служб, организаций мы постоянно рассказываем нашим читателям в номерах районной газеты.

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

В поле зрения, так или иначе, попадают дети социально обделенные, которым судьбой уготована участь «особенных» детей (так мы  стараемся не произносить это нелегкое слово «инвалид»), детей, оказавшихся в социальных приютах, в опекунских семьях, в других местах без опеки родителей.

Новый год и Рождество – это испокон веков семейные праздники. Праздники тепла и света, праздники любви и заботы друг о друге, праздники милосердия и сострадания, благотворительности и желания поделиться радостью с теми, кому нелегко в этой жизни. Сколько любви и, что тут говорить, сколько денег вкладываем мы, чтобы порадовать своих детей, чтобы  долго они верили во всемогущего волшебника Деда Мороза. Как тяжело представить, что в наше время есть еще семьи, дети из которых порой впервые видят елку и Деда Мороза в социальных приютах, опекунских семьях. Дети-сироты при живых родителей. Страшная и нелепая гримаса времени, большая сердечная боль государства.

Потому и стало оно в эти праздники самым добрым и самым щедрым Дедом Морозом для всех обездоленных деток, а также для детей из нормальных семей, попавших в затруднительное жизненное положение.

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

26 августа  председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак и его заместитель Лидия Войтеховна Носуль приняли участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети». Конечно, с руководством района приехали и представители отдела образования райисполкома, под патронатом которого действуют подобные учреждения,  во главе с заместителем начальника отдела Светланой Витольдовной Рынкевич. Они посетили три детских учреждения.

Первым стал детский дом семейного типа, который уже  много лет действует в нашем городе и в котором дети, лишенные опеки родителей, живут, как дома, под присмотром родителей-воспитателей.

Руководитель района и сопровождающие его лица всегда желанные гости этого дома,  детей и взрослых, потому что с их приходом действительно сбываются мечты. Так, встречаясь в канун 2018 года, ребята выразили желание побывать в Беловежской пуще, посетить резиденцию главного белорусского Деда Мороза. И во время зимних каникул мечта сбылась. Иначе и не может быть, когда в роли Деда Мороза выступает наше государство. В этом раз ребята собираются (опять–таки при помощи того же всемогущего Деда Мороза) посетить Государственный цирк. Но это будет чуть позже.

А сегодня вместе  руководством района приехали в  этот теплый дом Дед Мороз и Снегурочка, наполнили все кругом атмосферой праздника, заставили читать стихи и петь песни, осыпали мальчиков и девочек из мешка изобилия конфетами. А затем были подарки от районной власти: красивые сундучки со сладостями, футбольные мячи и игрушки, а также  компьютер (ноутбук).

В этот день председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак и заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль посетили также ребят и взрослых Ивьевского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и социально-педагогического центра.

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

Сладости, игрушки, ноутбуки – подарки были встречены с радостью и благодарностью. Дети из ЦКРОиР показали свои концертные номера. И это было так трогательно. И за этим просматривалась  большая работа и самих деток, учитывая их состояние здоровья, и взрослых, которые учат их адаптироваться к этой жизни.

В своих выступлениях во всех посещенных учреждениях Александр Иванович поздравил детей и взрослых с приближающимися праздниками, пожелал всем здоровья, педагогам — терпения и мудрости. Также глава района поблагодарил педагогов и всех работников  за большой, благородный труд, который они делают.

Конечно, визит стал еще и поводом поговорить о делах насущных детских учреждений и дома семейного типа, поинтересоваться в очередной раз проблемами и нуждами, подумать вместе, что нужно сделать, чтобы их искоренить. Как правило, такой разговор получается доверительным и сердечным всегда.

Хороших, светлых праздников вам, дети и взрослые, счастья, процветания и благоденствия самому щедрому и самому главному Деду Морозу — нашему государству и его власти.

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!

В.ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Руководители республиканских органов госуправления,...
 
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