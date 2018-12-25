Ведущие радио «МИР» и автоинспекторы подарили водителям Минска новогодние елки

Автоинспекторы Минска раздают елки. Новогодний подарок полагается автовладельцам за аккуратное вождение. Акция совместная: организовало ее радио «МИР» в Беларуси. Сколько презентов уже вручили, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Словно в добром мультфильме, «вашу маму и там, и тут передают». Водители слушают любимых ведущих на волнах радио «МИР», те – создают новогоднее настроение на дорогах. Это особенно важно, если снег накануне праздника мгновенно переходит в ливень.

Поздравляют жителей Минска сотрудники радио «МИР» и «Стрелы», элитного подразделения МВД Беларуси – их редко увидишь на улице, обычно они – участники главных церемониалов республиканского масштаба, от парадов до инаугурации главы государства.

Сегодня останавливают не за нарушения, а, наоборот, за аккуратное вождение. И сами радуются не меньше автовладельцев.

«Да, приятно. И совместно с Дедом Морозом дарим хорошее настроение. Не очень хорошая погода, конечно, но хорошее настроение», – говорит старший инспектор спецподразделения «Стрела» Антон Миньчик.

Такую акцию в Беларуси проводят четвертый год подряд. Для сотрудников телерадиокомпании «Мир» она стала уже любимой.

«Новый год – это такой период, что даже если тебе много лет, ты все равно внутри ребенок и веришь в волшебство. Я видел, как взрослые мужчины реагируют, когда ты выходишь в костюме Дедушки Мороза, все сразу улыбаются. И это прекрасная возможность подарить хорошее настроение, и елки от радио «МИР», – отмечает ведущий утреннего шоу на радио «МИР» в Беларуси Алексей Клочков.

Вручать подарки водителям радио «МИР» будет три дня. За это время раздадут сотню елочек, которые не придется выбрасывать ни сразу после праздников, ни, как иногда бывает, в мае.