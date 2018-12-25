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Ведущие радио «МИР» и автоинспекторы подарили водителям Минска новогодние елки
26.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Автоинспекторы Минска раздают елки. Новогодний
Словно в добром мультфильме, «вашу маму и там, и тут передают». Водители слушают любимых ведущих на волнах радио «МИР», те – создают новогоднее настроение на дорогах. Это особенно важно, если снег накануне праздника мгновенно переходит в ливень.
Поздравляют жителей Минска сотрудники радио «МИР» и «Стрелы», элитного подразделения МВД Беларуси – их редко увидишь на улице, обычно они – участники главных церемониалов республиканского масштаба, от парадов до инаугурации главы государства.
Сегодня останавливают не за нарушения, а, наоборот, за аккуратное вождение. И сами радуются не меньше автовладельцев.
«Да, приятно. И совместно с Дедом Морозом дарим хорошее настроение. Не очень хорошая погода, конечно, но хорошее настроение», – говорит старший инспектор спецподразделения «Стрела» Антон Миньчик.
Такую акцию в Беларуси проводят четвертый год подряд. Для сотрудников телерадиокомпании «Мир» она стала уже любимой.
Вручать подарки водителям радио «МИР» будет три дня. За это время раздадут сотню елочек, которые не придется выбрасывать ни сразу после праздников, ни, как иногда бывает, в мае.
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Автоинспекторы Минска раздают елки. Новогодний подарок полагается автовладельцам за аккуратное вождение. Акция совместная: организовало ее радио «МИР» в...
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