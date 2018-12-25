ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ведущие радио «МИР» и автоинспекторы подарили водителям Минска новогодние елки

26.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Автоинспекторы Минска раздают елки. Новогодний подарок полагается автовладельцам за аккуратное вождение. Акция совместная: организовало ее радио «МИР» в Беларуси. Сколько презентов уже вручили, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Словно в добром мультфильме, «вашу маму и там, и тут передают». Водители слушают любимых ведущих на волнах радио «МИР», те – создают новогоднее настроение на дорогах. Это особенно важно, если снег накануне праздника мгновенно переходит в ливень. 

Поздравляют жителей Минска сотрудники радио «МИР» и «Стрелы», элитного подразделения МВД Беларуси – их редко увидишь на улице, обычно они – участники главных церемониалов республиканского масштаба, от парадов до инаугурации главы государства. 

Сегодня останавливают не за нарушения, а, наоборот, за аккуратное вождение. И сами радуются не меньше автовладельцев.

«Да, приятно. И совместно с Дедом Морозом дарим хорошее настроение. Не очень хорошая погода, конечно, но хорошее настроение», – говорит старший инспектор спецподразделения «Стрела» Антон Миньчик.

Такую акцию в Беларуси проводят четвертый год подряд. Для сотрудников телерадиокомпании «Мир» она стала уже любимой. 

«Новый год – это такой период, что даже если тебе много лет, ты все равно внутри ребенок и веришь в волшебство. Я видел, как взрослые мужчины реагируют, когда ты выходишь в костюме Дедушки Мороза, все сразу улыбаются. И это прекрасная возможность подарить хорошее настроение, и елки от радио «МИР», – отмечает ведущий утреннего шоу на радио «МИР» в Беларуси Алексей Клочков. 

Вручать подарки водителям радио «МИР» будет три дня. За это время раздадут сотню елочек, которые не придется выбрасывать ни сразу после праздников, ни, как иногда бывает, в мае. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автоинспекторы Минска раздают елки. Новогодний подарок полагается автовладельцам за аккуратное вождение. Акция совместная: организовало ее радио «МИР» в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будь здоровым и счастливым лучший в мире Дед Мороз!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика